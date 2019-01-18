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МИД не видит возможности прекратить дипотношения с РФ

Комментариев: 5
Ни одна страна в мире не готова взять на себя работу украинских консулов.
Климкин отметил, что дипотношения с РФ минимизированы до абсолютного минимума
Климкин отметил, что дипотношения с РФ минимизированы до абсолютного минимума
УНИАН

Украина стремится к прекращению дипломатических отношений с Россией, но пока не может этого сделать, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

Об этом сообщает Левый берег.

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На пресс-конференции в пятницу он сказал, что дипотношения с РФ де-факто сведены только к защите граждан Украины, но этой работы слишком много, чтобы ее можно было передать какой-то другой стране.

“Меня очень часто спрашивают о дипломатических отношениях с Российской Федерацией. Это важный момент, но давайте поймем: больше 2,5 млн украинцев находятся в Российской Федерации, 70 политзаключенных и на территории РФ, и на территории оккупированного Крыма, сейчас появились наши парни-военнопленные. Конечно, мы проводили консультации с некоторыми нашими партнерами, друзьями о возможности, чтобы они представляли наши интересы. Не буду называть страны, потому что это вопрос вежливости. Но это безумный объем работы, именно безумный. И пока что ни одна из них не готова даже примерно выполнять тот объем работы, который выполняют наши консулы“, - сказал он.

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“Дипломатические отношения минимизированы до абсолютного минимума, который направлен до защиты наших граждан. Но мы ищем формулу, и как только ее найдем, мы обязательно ее применим“, - заверил Климкин.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество консолидировать давление на власть Российской Федерации с целью быстрого и безусловного освобождения всех 24 украинских военнопленных моряков, захваченных вблизи Керченского пролива.

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Теги: МИД, Климкин, дипотношения, Россия
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Комментариев (5)
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Boxerogos    18.01.2019, 14:34
Оценка:  +3
Boxerogos
Ни о квком разрыве дипотношений с Россией и быть не может.Это популизм псевдопатриотов и не более.Власть сменится и отношения никто и не подумает разрывать.Лучше разорвать на фрагменты выблядков с обеих сторон,кто сеет вражду между двумя народами.
Зорян_и_Шкиряк    18.01.2019, 14:38
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Пу и По вместе с их массовками? Блестящая идея!
КимЧенПых    18.01.2019, 14:31
Оценка:  +3
КимЧенПых
ото соснули так соснули
    18.01.2019, 14:30
Оценка:  +3
БЕДНЯГИ .....
ВСЕ ПРОБЛЕМЫ НА ИХ ХРУПКИХ ПЛЕЧАХ !
И МИР ОТ РОССИИ ЗАЩИЩАТЬ НАДО И ВДОБАВОК КО ВСЕМУ СКРИПЯ ЗУБАМИ ТОРГОВАТЬ С АГРЕССОРОМ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ДИПОТНОШЕНИЯ !!!
Зорян_и_Шкиряк    18.01.2019, 14:23
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
Ужас то какой! То есть, если Россия объявит войну и брутально начнёт вторжение, то даже тогда дипотношения не будут прерваны. Никто ведь не сможет взять на себя работу консульств! А судьба миллионов работунов, создающих у агрессора прибавочную стоимость - превыше всего!
Отмаз принимается! Зачёт!!!
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