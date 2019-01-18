МИД не видит возможности прекратить дипотношения с РФ

Ни одна страна в мире не готова взять на себя работу украинских консулов.

Украина стремится к прекращению дипломатических отношений с Россией, но пока не может этого сделать, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

Об этом сообщает Левый берег.

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На пресс-конференции в пятницу он сказал, что дипотношения с РФ де-факто сведены только к защите граждан Украины, но этой работы слишком много, чтобы ее можно было передать какой-то другой стране.

“Меня очень часто спрашивают о дипломатических отношениях с Российской Федерацией. Это важный момент, но давайте поймем: больше 2,5 млн украинцев находятся в Российской Федерации, 70 политзаключенных и на территории РФ, и на территории оккупированного Крыма, сейчас появились наши парни-военнопленные. Конечно, мы проводили консультации с некоторыми нашими партнерами, друзьями о возможности, чтобы они представляли наши интересы. Не буду называть страны, потому что это вопрос вежливости. Но это безумный объем работы, именно безумный. И пока что ни одна из них не готова даже примерно выполнять тот объем работы, который выполняют наши консулы“, - сказал он.

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“Дипломатические отношения минимизированы до абсолютного минимума, который направлен до защиты наших граждан. Но мы ищем формулу, и как только ее найдем, мы обязательно ее применим“, - заверил Климкин.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество консолидировать давление на власть Российской Федерации с целью быстрого и безусловного освобождения всех 24 украинских военнопленных моряков, захваченных вблизи Керченского пролива.