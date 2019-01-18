На Донбассе нашли мертвыми двоих военных, один из них застрелен

Предварительно установлено, что погибшие вместе выпивали и между ними возник конфликт.

В Донецкой области в частном доме нашли тела двоих военных facebook.com/mvs.police.ukraine

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В доме в селе Калиновое Покровского района Донецкой области нашли тела двоих военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает УНН.

Военная часть, к которой приписаны оба военных, дислоцируется в указанном селе. Один из них, майор, найден с огнестрельным ранением в голову. У второго убитого - множественные ушибы головы.

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Кроме того, правоохранители обнаружили на месте преступления пистолет “Макарова“. Обстоятельства убийства устанавливаются.

Предварительно установлено, что погибшие вместе выпивали и между ними возник конфликт. Открыто уголовное производство по статье 115 УК (умышленное убийство).

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Напомним, ранее сообщалось, что киевлянин застрелил мужчину, который потребовал от него "магарыч" за помощь с вытаскиванием авто из-под снега.