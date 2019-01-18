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На Донбассе нашли мертвыми двоих военных, один из них застрелен

Комментариев: 5
Предварительно установлено, что погибшие вместе выпивали и между ними возник конфликт.
В Донецкой области в частном доме нашли тела двоих военных
В Донецкой области в частном доме нашли тела двоих военных
facebook.com/mvs.police.ukraine

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В доме в селе Калиновое Покровского района Донецкой области нашли тела двоих военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает УНН.

Военная часть, к которой приписаны оба военных, дислоцируется в указанном селе. Один из них, майор, найден с огнестрельным ранением в голову. У второго убитого - множественные ушибы головы. 

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Кроме того, правоохранители обнаружили на месте преступления пистолет “Макарова“. Обстоятельства убийства устанавливаются. 

Предварительно установлено, что погибшие вместе выпивали и между ними возник конфликт. Открыто уголовное производство по статье 115 УК (умышленное убийство).

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Напомним, ранее сообщалось, что киевлянин застрелил мужчину, который потребовал от него "магарыч" за помощь с вытаскиванием авто из-под снега.

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Теги: ВСУ, военнослужащие, убийство, смерть, тела, Донбасс, полиция
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Комментариев (5)
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Зорян_и_Шкиряк    18.01.2019, 14:41
Оценка:  +4
Зорян_и_Шкиряк
Люди! Не зубоскальте по поводу смертей, чьи бы они ни были!
Пожалуйста, оставайтесь людьми!
Hutinpuy    18.01.2019, 14:45
Оценка:  +1
Hutinpuy
Ты от ваторылых хочешь невыполнимого - это когда же они людьми были?
Зорян_и_Шкиряк    18.01.2019, 14:49
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
А Вы - провокатор! Здесь не понятно кто за кого. Один гонят ересь, выступая как бы за Украину, и все думают, что каждый украинец - идиот. Другой гадит, радуясь потерям на фронте, третий - ликует детским смертям в РФ или Украине. А задача одна - сеять рознь внутри общества и ненависть меж народами.
КимЧенПых    18.01.2019, 14:34
Оценка:  -5
КимЧенПых
один хотел в ДНР второй его не пускал.
....вообщем небоевые потери
    18.01.2019, 14:32
Оценка:  -5
ДУЭЛЬ КЫБОРГИВ ?
ЛУЧШЕ БЫ ТОМОСАМИ ПОМЕРИЛИСЬ ....)))
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