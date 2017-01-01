"Футбольный" бизнесмен Юркевич незаконно сдавал в аренду недвижимость и теперь ищет виновных, - СМИ

На протяжении года бизнесмен Анатолий Юркевич получал незаконную прибыль и сдавал футбольным клубам “Арсенал“ и “Шахтер“ в аренду помещениями, которыми не владел. Об этом говорится в материале “Профессиональный должник Анатолий Юркевич не может определиться, за кого “болеть”“.

Напомним, 11 января бизнесмен обвинил ФК “Арсенал“ в организации рейдерского захвата отельного комплекса в селе Счастливое под Киевом. Спустя 2 недели аналогичные обвинения Юркевич озвучил уже в адрес ФК “Шахтер“. Доказательством Юркевич назвал факт возвращения с каникул детей, которые тренируются на базе под Киевом, и их заселение в отель. Следующим “рейдером“ назван банк, который получил указанную недвижимость за долги. “То есть или бизнесмен не может для себя определиться, за какую команду “болеть”, или он просто пытается свалить свои проблемы с долгами на головы футболистов“, — пишет издание.

Как говорится в материале, еще до нового года банк проинформировал аффилированные с бизнесменом компании о принудительном выселении. “Юркевич знал, что придется освободить отданную за долги недвижимость до нового года. Но освобождать не спешил, а вместо этого начал искать виновных. Ими стали футболисты и дети, которые тренируются в селе Счастливом на футбольных полях и проживают в отеле“, — говорится в материале.

При этом к банку отель перешел еще в декабре 2017 года. Несмотря на это на протяжении года арендаторы платили аренду в пользу компаний Юркевича ООО “СитиСтейт“ и ООО “СитиСтейтСервис“. Это подтвердили и арендаторы, и сам Юркевич. “ООО “Акко груп” находилась в переговорном процессе с российским ПАО “Сбербанк” по поводу аренды части помещений, которые “Сбербанк” раньше уже взыскал вне границ судебного процесса у ООО “СитиСтейт” и ООО “СитиСтейтСервис“, конечным бенефициаром каких является сам господин Юркевич“, — писал бизнесмен на своей фейсбук-странице.