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Путин уже месяц ждет Францию и Германию в Керченском проливе - Лавров

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 5
РФ согласна пустить иностранных специалистов в Азовское море, но не понимает, причем тут Украина.
Лавров предлагает Германии и Франции проверить Керченский пролив в обход Украины
Лавров предлагает Германии и Франции проверить Керченский пролив в обход Украины
EPA/UPG

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Президент РФ Владимир Путин согласился пустить в район Керченского пролива немецких и французских специалистов для проверки свободы судоходства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передают РИА-Новости.

Он напомнил, что такое предложение российский лидер получил еще насаммите G20. Однако визит таких специалистов до сих пор не состоялся, отметил Лавров.

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“Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить немецким специалистам приехать в район Керченского пролива...И президент Путин тут же согласился“, - заверил Лавров во время совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Позже, по словам главы МИД РФ, Германия также попросила, чтобы на место приехали и французские специалисты. “На это он тоже согласился, и вот прошло уже больше месяца, но пока никаких приездов мы не наблюдаем“, - отметил Лавров. 

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По его словам, Маас передал РФ предложение, которое “как-то упаковывает эту простую поездку в некий документ, который должен быть согласован с Украиной“. 

“Мы сказали честно, если наши коллеги заинтересованы в том, что обещал президент Путин канцлеру Меркель, это можно сделать сегодня, завтра, в любой момент“, - подчеркнул дипломат. 

“Если идея состоит в необходимости облечь все это какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать решения, мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался нормандский формат“, - считает Лавров. 

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Хайко Маас, в свою очередь, заверил, что Германия и Франция готовы продолжать диалог на эту тему.

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что получил от Германии предложения по проверке свободы судоходвства в Керченском проливе.

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Теги: Лавров, Маас, Путин, ФРГ, Франция, Германия, Керченский пролив, Украина
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Комментариев (5)
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Shulga_Yuriy    18.01.2019, 16:13
Оценка:  -2
Shulga_Yuriy
причем здесь россия. наши дебилы специально подставили моряков. Скажите что за это время нелзя было прорыть канал длиной 24 км и шириной 100 м глубина 10 м .просто наши уроды не хотят
ВосставшийИзБана    18.01.2019, 15:44
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Есть в РФ работа такая - дурака из себя корчить.
ЗовПрироды    18.01.2019, 15:30
Оценка:  +6
ЗовПрироды
Очередной чемодан с аргентинской мукой пошел в ход на российском миде . Лавров по данному поводу решил перехохмить петросяна.
Колишній-східняк    18.01.2019, 15:29
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Конь включил идиота...
MATROS    18.01.2019, 15:08
Оценка:  -6
MATROS
Жаль, что президентские выборы назначили не на 1 апреля - было бы как-то логичнее..
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