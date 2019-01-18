Путин уже месяц ждет Францию и Германию в Керченском проливе - Лавров

РФ согласна пустить иностранных специалистов в Азовское море, но не понимает, причем тут Украина.

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Президент РФ Владимир Путин согласился пустить в район Керченского пролива немецких и французских специалистов для проверки свободы судоходства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передают РИА-Новости.

Он напомнил, что такое предложение российский лидер получил еще насаммите G20. Однако визит таких специалистов до сих пор не состоялся, отметил Лавров.

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“Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить немецким специалистам приехать в район Керченского пролива...И президент Путин тут же согласился“, - заверил Лавров во время совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Позже, по словам главы МИД РФ, Германия также попросила, чтобы на место приехали и французские специалисты. “На это он тоже согласился, и вот прошло уже больше месяца, но пока никаких приездов мы не наблюдаем“, - отметил Лавров.

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По его словам, Маас передал РФ предложение, которое “как-то упаковывает эту простую поездку в некий документ, который должен быть согласован с Украиной“.

“Мы сказали честно, если наши коллеги заинтересованы в том, что обещал президент Путин канцлеру Меркель, это можно сделать сегодня, завтра, в любой момент“, - подчеркнул дипломат.

“Если идея состоит в необходимости облечь все это какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать решения, мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался нормандский формат“, - считает Лавров.

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Хайко Маас, в свою очередь, заверил, что Германия и Франция готовы продолжать диалог на эту тему.

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что получил от Германии предложения по проверке свободы судоходвства в Керченском проливе.