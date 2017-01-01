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Адвокаты украинских моряков обжаловали решение продление ареста

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Обжалованы решения Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей военнопленных украинских моряков.
Все жалобы поданы в трехдневный срок
Все жалобы поданы в трехдневный срок
facebook.com/nikolay.polozov

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Команда защитников пленных украинских моряков обжаловали продление ареста, который постановил Лефортовский районный суд Москвы. 

Об этом сообщает адвокат Николай Полозов в Facebook.

“Решение Лефортовского районного суда города Москвы о продлении сроков содержания под стражей в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков, обжалованы адвокатами нашей команды в полном объеме. Все жалобы поданы в установленных законом трехдневный срок“, - заявил адвокат.

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Напомним, всем 24 украинским морякам с захваченных кораблей “Яны Капу“, “Никополь“ и “Бердянск“ по состоянию на утро 16 января продлили арест почти до мая. 

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Теги: адвокат, Полозов, моряки, решение, суд, обжалование
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