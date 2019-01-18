Для встречи в "нормандском формате" нужна реальная повестка дня - Климкин

Украина готова принять участие в такой встрече, если с Германией и Францией будут согласованы реальные возможности по урегулированию.

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Украине, Германии и Франции необходимо для встречи в нормандском формате согласовать реальную повестку дня по урегулированию ситуации на Донбассе и в Азовском море. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает РБК-Украина.

По его словам, встреча в нормандском формате необходима, однако Украина хочет обсуждать на ней реальные возможности по урегулированию.

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“Я считаю, что встреча, несмотря на очень сложную атмосферу и уклон на выборы, на дестабилизацию во время выборов, все равно нужна“, - отметил министр.

“Готовы принимать в ней участие, если мы все вместе с Германией и Францией сможем согласовать реальную повестку дня“, - подчеркнул дипломат.

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Напомним, ранее в Польше заявляли, что “нормандский формат“ переговоров по урегулированию ситуации в Украине необходимо изменить, ведь Германия и Франция не могут представлять весь Европейский Союз.