Плюс один: Тарута собрался в президенты с "четкой стратегией мира"
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Экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута также собирается баллотироваться на выборах президента. Его кандидатуру сегодня выдвинула на своей съезде партия "Основа", передает пресс-служба политсилы.
"Партия уверена в том, что именно наш лидер Сергей Тарута сможет стать действительно гарантом успеха Украины", - говорится в сообщении партии.
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"У нашего кандидата - безупречная деловая репутация, опыт управленца и антикризисного менеджера, собрана надежная команда людей дела, разработана четкая стратегия достижения мира и развития экономики", - заверила политсила.
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В партии добавили, что в ближайшие дни Сергей Тарута подаст все необходимые документы для официальной регистрации в ЦИК.
Ранее в РФ заявили, что уже получили приглашения для наблюдателей на выборы в Украине.