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Плюс один: Тарута собрался в президенты с "четкой стратегией мира"

Комментариев: 2
Политика выдвинула своим кандидатом партия "Основа", которую он возглавляет.
Тарута обещает развивать экономику и привести украинцев к успеху
Тарута обещает развивать экономику и привести украинцев к успеху
www.facebook.com/taruta

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Экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута также собирается баллотироваться на выборах президента. Его кандидатуру сегодня выдвинула на своей съезде партия "Основа", передает пресс-служба политсилы.

"Партия уверена в том, что именно наш лидер Сергей Тарута сможет стать действительно гарантом успеха Украины", - говорится в сообщении партии.

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"У нашего кандидата - безупречная деловая репутация, опыт управленца и антикризисного менеджера, собрана надежная команда людей дела, разработана четкая стратегия достижения мира и развития экономики", - заверила политсила. 

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В партии добавили, что в ближайшие дни Сергей Тарута подаст все необходимые документы для официальной регистрации в ЦИК.

Ранее в РФ заявили, что уже получили приглашения для наблюдателей на выборы в Украине.

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Теги: выборы президента, кандидаты, Тарута, Донбасс, Основа, партии
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Комментариев (2)
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Hel65    18.01.2019, 16:13
Оценка:  0
Hel65
Очередной клоун которому на Украину ...! Важны только бабосы!
donizete    18.01.2019, 16:07
Оценка:  0
donizete
Бла-бла-бла-бла, Тарута! Бла-бла-бла.
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