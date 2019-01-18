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ЦИК "вписал в бюллетень" Богомолец и Балашова

Комментариев: 4
Всего Центризбирком зарегистрировал 10 кандидатов в президенты Украины.
ЦИК зарегистрировал уже десяток кандидатов в президенты
ЦИК зарегистрировал уже десяток кандидатов в президенты
www.facebook.com/UACEC

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В пятницу список кандидатов пополнился нардепом Ольгой Богомолец, которая идет на выборы как самовыдвиженец.

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Кроме того, ЦИК официально зарегистрировала кандидатом в президенты лидера партии “5.10“ Геннадия Балашова.

Таким образом, ЦИК зарегистрировала уже 10 кандидатов в президенты Украины. В предвыборном бюллетне точно появятся лидер партии “Гражданская позиция“ Анатолий Гриценко, лидер партии “Наши“ Евгений Мураев, нардеп Виталий Куприй, лидер партии “Самопомощь“ и мэр Львова Андрей Садовой.

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Кроме того, ЦИК зарегистрировал экс-главу СБУ от партии “Справедливость“ Валентина Наливайченко, лидера Социал-демократической партии Сергея Каплина, и самовыдвиженцев Виталия Скоцика и экс-министра экологии Игоря Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер партии “Основа“ и экс-губернатор Донецкой области Сергей тарута собрался баллотироваться в президенты.

 

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Теги: ЦИК, выборы президента, кандидаты, регистрация, Балашов, Богомолец
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Комментариев (5)
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nfhvyt    18.01.2019, 16:16
Оценка:  +1
nfhvyt
Скоро мотка туалетной бумаги не хватит что бы всех кандидатов вписать ))
nfhvyt    18.01.2019, 16:21
Оценка:  0
nfhvyt
Вся прелесть в том, что у презика неограниченная власть и никакой ответственности.
Peyot    18.01.2019, 16:14
Оценка:  0
Peyot
Это жесть какая то ... они же реально идут в кандидаты только что бы на протяжении предвыборного периода нарушать законы и быть под иммунитетом!
nfhvyt    18.01.2019, 16:17
Оценка:  0
nfhvyt
У тебя, по ходу озарение!
Николай510    18.01.2019, 15:58
Оценка:  +1
Николай510
Я думаю сто двадцать кандидатов будет достаточно.
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