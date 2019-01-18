ЦИК "вписал в бюллетень" Богомолец и Балашова
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В пятницу список кандидатов пополнился нардепом Ольгой Богомолец, которая идет на выборы как самовыдвиженец.
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Кроме того, ЦИК официально зарегистрировала кандидатом в президенты лидера партии “5.10“ Геннадия Балашова.
Таким образом, ЦИК зарегистрировала уже 10 кандидатов в президенты Украины. В предвыборном бюллетне точно появятся лидер партии “Гражданская позиция“ Анатолий Гриценко, лидер партии “Наши“ Евгений Мураев, нардеп Виталий Куприй, лидер партии “Самопомощь“ и мэр Львова Андрей Садовой.
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Кроме того, ЦИК зарегистрировал экс-главу СБУ от партии “Справедливость“ Валентина Наливайченко, лидера Социал-демократической партии Сергея Каплина, и самовыдвиженцев Виталия Скоцика и экс-министра экологии Игоря Шевченко.
Напомним, ранее сообщалось, что лидер партии “Основа“ и экс-губернатор Донецкой области Сергей тарута собрался баллотироваться в президенты.