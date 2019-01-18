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В Херсоне на пресс-конференции устроили стрельбу

Комментариев: 2
Пострадавших нет, участники дают объяснения.
Пресс-конференция не состоялась
Пресс-конференция не состоялась
khersondaily.com

В Херсонском пресс-клубе Новый день сегодня произошла драка со стрельбой. 

Как сообщает местное издание Херсон Дейли, инцидент произошел около 11 часов утра.

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В малом зале горсовета Херсона была запланирована пресс-конференция одесских активистов по поводу “незаконных действий руководства и работников Укртрансбезопасности и управления транспорта и связи Херсона“. Пресс-конференция не состоялась из-за сообщения о минировании, на время проверки здание эвакуировали. Организаторы и спикеры попытались все же выступить в пресс-клубе Новый день.

По данным СМИ, в пресс-клубе начался конфликт с применением газового баллончика и оружия, предварительно - травматического.

Региональное управление полиции подтвердило факт конфликта с возможной стрельбой, сейчас на месте происшествия проходят следственные действия. Участников конфликта доставили в управление полиции.

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По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате стрельбы нет, помещению пресс-клуба нанесен урон: разбиты стекла.

Напомним, на требование выставить магарыч за спасенную из снега машину, 50-летний мужчина из села Ерковцы (Переяслав-Хмельницкий район Киевской области) получил от столичного жителя смертельное огнестрельное ранение.

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Теги: Херсон, стрельба, полиция, оружие
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Комментариев (2)
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farfalle    18.01.2019, 17:02
Оценка:  0
farfalle
Угадай страну по новости
nfhvyt    18.01.2019, 16:29
Оценка:  +2
nfhvyt
Да все эти пресс-конференции для батанов, только на стрелке пацаны могут цивилизованно, по европейски перетереть.
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