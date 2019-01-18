Растрата, отмывание и преступные группы: Злочевского вызвали в ГПУ

Экс-министра экологии вызвали для следственных действий минимум по трем статьям УК.

Злочевского ждут в ГПУ уже в следующую среду, пугают штрафами kmu.gov.ua

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ГПУ 23 января вызывает на допрос экс-министра экологии Николая Злочевского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Генпрокуратуры, 52-летний бывший чиновник официально зарегистрирован по в Киеве, по адресу улица Рейтарская, 29, кв. 26. Его вызывают в кабинет №808 в помещение ГПУ по улице Резницкой, 13/15 в Киеве для участия в проведении следственных и процессуальных действий.

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Причина вызова - открытое уголовное производство от 31 января 2013 года по части 1 статьи 255, части 5 статьи 191, части З статьи 209 и “другим статьям УК Украины“, говорится в тексте повестки.

Первая из статей касается создания преступных организаций (санкция - 5-12 лет тюрьмы), вторая - присвоения или растраты имущества в особо крупных размерах или организованной группой (санкция - 7-12 лет тюрьмы с лишением права занимать должности на 3 года и конфискацией).

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За третью - отмывание незаконных доходов в особо крупных размерах или организованной группой - предусмотрена еще более жесткая санкция - 8-15 лет тюрьмы с лишением права занимать должности на три года и конфискацией.

В ГПУ предупредили, что неявка на допрос без уважительных причин грозит штрафом, принудительным приводом или специальным досудебным расследованием.

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Напомним, ранее сообщалось, что ГПУ закончила расследовать дело о растрате экс-главой НБУ Сергеем Арбузовым 220 млн грн.