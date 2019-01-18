Климкин ответил Лаврову: "Контроль над Азовом должен быть не русский"
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Тема допуска в Керченский пролив специалистов из Франции и Германии неоднократно обсуждалась. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает УНН.
“Идея заключается в том, чтобы был международный контроль, не русский - а международный контроль в Керченском проливе“, - подчеркнул министр.
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Он отметил, что специалисты будут независимо смотреть за тем, что делает Россия в Азовском море, и они должны исходить из международного права и принципов.
Климкин также сообщил, что ранее провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, призвав его “не дать России этим манипулировать“.
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“Мы не дадим России манипулировать этим. Это должен быть настоящий международный контроль“, - подчеркнул Климкин.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин дал свое согласие на проверку свободы судоходства в Керченском проливе специалистами Германии и Франции.
НА РОСИИ ВСЕ ТАКИЕ И ТАКИХ СЛУШАЮТ!
ХРОМОСОМА В 21ПАРЕ ЖМЕТ! ))))))
Больное украинофобко ...
А твой ботоксный ушлепок полным говном выглядит из-за этих тупых высеров, не говоря уже о всей его военной агрессии против Украины.
Лечись, если еще не поздно ...