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Климкин ответил Лаврову: "Контроль над Азовом должен быть не русский"

Комментариев: 14
Министр иностранных дел позвонил своему немецкому коллеге Хайко Маасу и призвал того не дать России им манипулировать.
Климкин предупредил немецкого коллегу о манипуляциях РФ
Климкин предупредил немецкого коллегу о манипуляциях РФ
EPA/UPG

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Тема допуска в Керченский пролив специалистов из Франции и Германии неоднократно обсуждалась. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает УНН.

“Идея заключается в том, чтобы был международный контроль, не русский - а международный контроль в Керченском проливе“, - подчеркнул министр.

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Он отметил, что специалисты будут независимо смотреть за тем, что делает Россия в Азовском море, и они должны исходить из международного права и принципов.

Климкин также сообщил, что ранее провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, призвав его “не дать России этим манипулировать“.

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“Мы не дадим России манипулировать этим. Это должен быть настоящий международный контроль“, - подчеркнул Климкин.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин дал свое согласие на проверку свободы судоходства в Керченском проливе специалистами Германии и Франции.

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Теги: Климкин, Лавров, Путин, РФ, Керченский пролив, контроль, Украина, Германия, Франция
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Комментариев (14)
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Sirko_123    18.01.2019, 17:40
Оценка:  -3
Sirko_123
Климкин! Вы хотели унизить русских, а получили в нюню. Пора заканчивать с ролью чужих мандавошек и уважать других.
ГалутинаНеТупая_    18.01.2019, 17:25
Оценка:  -6
ГалутинаНеТупая_
Климкин то оказывается истеричка
    18.01.2019, 17:08
Оценка:  -5
ЩЕНЕВМЕРЛОВКА КАК СКАНДАЛЬНАЯ , СКЛОЧНАЯ , БАЗАРНАЯ БАБА , КОТОРАЯ СВОИМ КРИКОМ , ВИЗГОМ ИГРОЙ НА ПУБЛИКУ СТАРАЕТСЯ ВТЯНУТЬ В БЫТОВОЙ СКАНДАЛ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ УЧАСТНИКОВ , ЧТОБЫ ПОТОМ В СЛУЧАЕ ЧЕГО СПРЯТАТЬСЯ ЗА ИХ СПИНУ , НУ И КАК ОБЫЧНО ПОЛУЧАТЬ ХАЛЯВУ ....))))
ВыВсеВрети    18.01.2019, 17:33
Оценка:  +4
ВыВсеВрети
А КАКАЯ БАБА ЛАВРОВ?
НА РОСИИ ВСЕ ТАКИЕ И ТАКИХ СЛУШАЮТ!
ХРОМОСОМА В 21ПАРЕ ЖМЕТ! ))))))
farfalle    18.01.2019, 17:42
Оценка:  -3
farfalle
Иди капусту квасить
farfalle    18.01.2019, 17:02
Оценка:  -7
farfalle
Смешно, что-то говорит про манипулирование марионетка американская, тьфу, как подстилки стали
Boxerogos    18.01.2019, 16:46
Оценка:  -4
Boxerogos
Когда говорит выдающийся дипломат по фамилии Лавров,замолкают и пушки и люди и птицы и звери.Когда же верещит недо-выдающийся клоун по фамилии климкин,всё вышеперечисленное начинает хохотать.
krolikoff_net    18.01.2019, 17:04
Оценка:  +1
krolikoff_net
лавров- штатный придворный клоун, сидящий на коксе. Его никто серьезно не воспринимает. С его речей на Западе все откровенно ржут.
Boxerogos    18.01.2019, 17:08
Оценка:  -7
Boxerogos
Бабушка Виолетта,протрезвей,сходи на могилку к Ирине Михайловне,выпей там чего-нибудь покрепче,заодно местечко поблизости себе присмотри.Тебе ведь недолго осталось мучаться,уж поверь.))))))))))
WTF2wtf    18.01.2019, 17:34
Оценка:  +2
WTF2wtf
Путинский бот-многостаночник и Лавровскую задницу обязан вылизывать до блеска?
Больное украинофобко ...
Boxerogos    18.01.2019, 17:39
Оценка:  -4
Boxerogos
Потрохосос wtf2wtf,ты так и не предоставил доказательств,подтверждающих мою хоть какую-то причастность к России.Поэтому я тебя снова посылаю.Куда посылаю?Правильно,угадал.На хyй!)))))))))))))
WTF2wtf    18.01.2019, 17:50
Оценка:  +1
WTF2wtf
Ты много откопало из шахт уже путинских такнов, многостаночницо?
А твой ботоксный ушлепок полным говном выглядит из-за этих тупых высеров, не говоря уже о всей его военной агрессии против Украины.
Лечись, если еще не поздно ...
nfhvyt    18.01.2019, 16:43
Оценка:  -4
nfhvyt
Климкин, ты ещё Ксюше Собчак пожалуйся на Путина. Она тебя поддержит и этим хоть рейтинг свой подымет.
krolikoff_net    18.01.2019, 17:04
Оценка:  0
krolikoff_net
Собчак только на россии собчак. В Украине она никто.
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