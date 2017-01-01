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В Харькове на съемной квартире найден труп неизвестной женщины

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Начато уголовное производство по статье 115 КК Украины - умышленное убийство.
Труп найден в квартире по улице Победы.
Труп найден в квартире по улице Победы.
depositphotos.com

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В сдаваемой в аренду квартире в Харькове найден труп неизвестной женщины с признаками насильственной смерти. 

Об этом УНН сообщили в полиции Харькова.

Труп женщины в возрасте от 35 до 40 лет с телесными повреждениями найден в квартире по улице Победы. Как рассказали в полиции, обстановка на месте преступления не нарушена.

Владелец квартиры рассказала правоохранителям, что уже некоторое время сдает квартиру в аренду мужчине 1998 года рождения, который, по словам арендодателя, вел себя спокойно и вовремя вносил арендную плату. Полиция проводит следственные мероприятия по розыску съемщика квартиры.

Начато уголовное производство по статье 115 КК Украины - умышленное убийство.

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Напомним, в Винницкой области судят 41-летнего мужчину, которого подозревают в избиении годовалого пасынка из-за того, что мальчик плакал. 

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Теги: Харьков, труп, женщина, квартира
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