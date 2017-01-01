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В Киеве частично ограничат движение по Северному мосту

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Движение будет ограничено на выходных в связи с ремонтом перильного ограждения.
Северный мост в Киеве
Северный мост в Киеве
moygrad.kiev.ua

В Киеве на выходных, 19 и 20 января, будет ограничено движение по Северному мосту.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Как отмечается, движение будет ограничено с 9:00 до 20:00 в связи с ремонтом перильного ограждения. Движение будет частично ограничено в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, в Киеве 5 января полностью перекрыли движение на мосту Метро через Русановский пролив.

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Теги: КГГА, мост, ограничение движения
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Источник: korrespondent.net

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