Агент спецслужб РФ отказался взрывать нефтепровод Одесса-Броды - СБУ

Одессит в сговоре с братом долго выполнял мелкие поручения спецслужб страны-агрессора, но на "подвиг" в виде теракта не решился.

Одессит не захотел взрывать нефтепровод и теперь сотрудничает с СБУ facebook.com/sbu.odessa

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СБУ разоблачила еще одного агента спецслужб РФ, которого попросили совершить теракт на нефтепроводе Одесса-Броды. Об этом сообщил пресс-центр ГУ СБУ области.

Мужчину планировали использовать по классической схеме, рассказывают в ведомстве: давали ему сначала на первый взгляд невинные и простые задачи, постепення переходя к более сложным.

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Злоумышленник систематически посещал оккупированный Крым и непризнанное Приднестровье, выяснили правоохранители.

Там он встречался с объявленным в розыск братом - бывшим активистом “Куликова поля“ и действительным координатором пророссийского “подполья“ Одесской области.

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“Во время этих вояжей одессит сначала получал простые поручения, такие, как передача гонораров модераторам антиукраинских сообществ в соцсетях, создание “ботов“ и другие мелкие задачи“, - отметила пресс-служба.

Между прочим его знакомили с другими резидентами и кураторами антиукраинского центра и постепенно готовили к “подвигу“, рассказывают правоохранители. “И вот, когда за денежное вознаграждение ему предложили совершить теракт на нефтепроводе Одесса-Броды, стало не до шуток“, - добавили в СБУ.

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После отказа выполнить преступное задание “агент“ вернулся в Украину. Сейчас одессит активно сотрудничает с СБУ и дает показания о противоправной деятельности участников центра.

“Эта история является типичной, - подчеркнули в СБУ. - Манипулируя идеями “русского мира“, враг толкает наших соотечественников на преступления против Украины, а использовав - избавляется от них“.

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“Судьба пешек там никого не беспокоит. Как сказала одна из поклонниц Кремля, ее в конце концов выбросили из РФ “как грязную тряпку“, - отметили в спецслужбе, цитируя депортированную из России журналистку Елену Бойко, арестованную по подозрению в госизмене.

Напомним, ранее в СБУ заявили о разоблачении на Донбассе лидера антисемитской организации, который работал на российские спецслужбы, разжигая этнические конфликты в регионе.