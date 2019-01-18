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Минус 200 тысяч за год: За 17 лет украинцев стало меньше на 6 млн

Комментариев: 3
Прирост населения остается негативным: на 100 умерших в 2018 году приходилось 58 рожденных.
Население Украины продолжает уменьшаться
Население Украины продолжает уменьшаться
EPA/UPG

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В течение января-ноября 2018 года численность населения Украины сократилась на 208,8 тысяч человек. Об этом сообщила Госслужба статистики, передают Украинские Новости.

По состоянию на 1 декабря население Украины составило 42,177 млн человек. Число умерших, как и ранее, превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 58 рожденных.

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По данным Всеукраинской переписи населения, в декабре 2001 года население Украины составлял 48,415 млн человек, из них 32,538 млн проживали в городах, 15,877 млн - в селах.

Таким образом, за 17 лет население нашей страны сократилось на 6,2 млн человек.

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Напомним, ранее сообщалось, что украинцы в 2018 году заказали себе 4,8 млн загранпаспортов или около 1 млн ID-карт.

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Теги: украинцы, население, численность, прирост, смертность
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Комментариев (3)
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nelci    18.01.2019, 17:51
Оценка:  +1
nelci
Полная брехня, нужная для перевыборов Петра П., когда его перевыберут населения сразу станет на 20000000 чел меньше.
Boxerogos    18.01.2019, 17:49
Оценка:  0
Boxerogos
А как Вы хотели!Думали что Пэрэмога предусматривает что-то другое,кроме нищей жизни и скоропостижной смерти?А вот хрен!!!У тех лишь Пэрэмога,кто ежедневно о ней говорит по своим придворным телеканалам.У других же...Каждый час уходят из жизни 80 человек.А рождаются 52.Данные телеканала ICTV.Ссылки в
Boxerogos    18.01.2019, 17:51
Оценка:  0
Boxerogos
Сети.Только вот,из 52 родившихся до совершеннолетия доживут максимум 40.А умершие-есть умершие...(((((((((((
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