Минус 200 тысяч за год: За 17 лет украинцев стало меньше на 6 млн

Прирост населения остается негативным: на 100 умерших в 2018 году приходилось 58 рожденных.

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В течение января-ноября 2018 года численность населения Украины сократилась на 208,8 тысяч человек. Об этом сообщила Госслужба статистики, передают Украинские Новости.

По состоянию на 1 декабря население Украины составило 42,177 млн человек. Число умерших, как и ранее, превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 58 рожденных.

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По данным Всеукраинской переписи населения, в декабре 2001 года население Украины составлял 48,415 млн человек, из них 32,538 млн проживали в городах, 15,877 млн - в селах.

Таким образом, за 17 лет население нашей страны сократилось на 6,2 млн человек.

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Напомним, ранее сообщалось, что украинцы в 2018 году заказали себе 4,8 млн загранпаспортов или около 1 млн ID-карт.