В мэрии Днепра проводят обыски
Сотрудники прокуратуры и Службы безопасности в пятницу, 18 января, проводят обыски в здании горсовета Днепра. Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области, пишет Радио Свобода.
Следственные действия проходят в рамках расследования дела о присвоении бюджетных средств.
В прокуратуре не стали называть отдел горсовета, где проходят обыски. Там пообещали обнародовать информацию после проведения определенных следственных действий.
Напомним, 17 января в помещении КП Волиньприродресурс Волынского областного совета работники СБУ из Киева проводили обыски.
Также в январе НАБУ проводило обыски в городском совете Белой Церкви Киевской области.
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