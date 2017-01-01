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В мэрии Днепра проводят обыски

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В городском совете Днепра сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины проводят следственные действия.
В здании горсовета Днепра проходят обыски
В здании горсовета Днепра проходят обыски
34.ua

Сотрудники прокуратуры и Службы безопасности в пятницу, 18 января, проводят обыски в здании горсовета Днепра. Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области, пишет Радио Свобода.

Следственные действия проходят в рамках расследования дела о присвоении бюджетных средств.

В прокуратуре не стали называть отдел горсовета, где проходят обыски. Там пообещали обнародовать информацию после проведения определенных следственных действий.

Напомним, 17 января в помещении КП Волиньприродресурс Волынского областного совета работники СБУ из Киева проводили обыски.

Также в январе НАБУ проводило обыски в городском совете Белой Церкви Киевской области.

 

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Теги: СБУ, Днепр, обыск, прокуратура, мэрия, обыски
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Источник: korrespondent.net

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