В мэрии Днепра проводят обыски

В городском совете Днепра сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины проводят следственные действия.

Сотрудники прокуратуры и Службы безопасности в пятницу, 18 января, проводят обыски в здании горсовета Днепра. Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области, пишет Радио Свобода.

Следственные действия проходят в рамках расследования дела о присвоении бюджетных средств.

В прокуратуре не стали называть отдел горсовета, где проходят обыски. Там пообещали обнародовать информацию после проведения определенных следственных действий.

Напомним, 17 января в помещении КП Волиньприродресурс Волынского областного совета работники СБУ из Киева проводили обыски.

Также в январе НАБУ проводило обыски в городском совете Белой Церкви Киевской области.

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