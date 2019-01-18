В Одесской области педагогов начали учить языку жестов

Программа курса предусматривает изучение ручной азбуки.

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На базе Одесской академии непрерывного образования для учителей начальных классов, которые проходят повышение квалификации, вводят курс по изучению украинского языка жестов.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, передает УНН.

“Семинары по изучению украинского языка жестов позволят работать с учениками с особыми образовательными потребностями, чтобы они чувствовали себя более уверенно в обществе и быстрее адаптировались к учебному процессу. Одесская область стала первой, где внедряют такие тренинги для учителей. Теперь наш приоритет - охватить инклюзивным образованием как можно больше районов региона“, - отметил директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак.

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Программа курса предусматривает изучение дактилем (ручной азбуки), основных терминов и жестов для повседневного общения и тому подобное. Тренерами педагогов являются преподаватели жестового языка и администраторы специальных школ-интернатов.

Напомним, проверка Государственной аудиторской службы показала, что многие учреждения высшего образования в Украине необоснованно завышают стоимость обучения для студентов.