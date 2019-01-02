В Ровенской области от кори умер молодой мужчина

Мужчина заболел еще 2 января, однако, за помощью обратился лишь 11 января. Лечение не дало результатов.

В Дубровицком районе Ровенской области от кори умер 27-летний мужчина. Об этом в пятницу, 18 января, сообщает областной лабораторный центр МОЗ Украины.

"В Ровенской области зарегистрирован очередной летальный случай от кори. Умер 27-летний мужчина с Дубровицкого района. Заболел 02.01.2019 года, за медицинской помощью обратился 11.01.2019 года. Автомобилем скорой помощи был сразу госпитализирован в инфекционное отделение Дубровицкой ЦРБ. Лечение не дало положительного результата и 15 января человек умер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина также был инвалидом II группы, имел тяжелую форму сахарного диабета, что в свою очередь осложнило течение кори.

"Заключительный диагноз корь, тяжелое течение. Острый менингоэнцефалит. Это уже вторая смерть от кори в текущем году", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Грузии объявили эпидемию кори.

Напомним, в Украине от кори умирает один из пяти тысяч заболевших. На данный момент в стране продолжается самая масштабная вспышка кори за все время независимости.

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