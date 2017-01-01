ЦИК просит Нацполицию и НАПК проверить плакаты Игоря Шевченко
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ЦИК просит Нацполицию проверить законность финансирования изготовления агитационных плакатов кандидата в президенты Игоря Шевченко. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, передает УНН.
Комиссия просит проверить финансирование печатных материалов на соответствие требованиям Закона “О выборах Президента Украины“.
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Формат и тираж изготовленных рекламных материалов, которые предоставил ЦИК представитель Шевченко Маркиян Галабал, отличается от сведений, указанных в договоре между Шевченко и изготовившей плакаты компанией, пояснили в ведомстве.
Помимо прочего, ЦИК установила несоответствие финансирования изготовления этих материалов.
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Сообщение о том, что рекламные материалы изготовлялись за счет избирательного фонда Игоря Шевченко, поступило в ЦИК 9 января, а банк указал датой открытия фонда только 15 января.
Копию постановления об обращении к Национальной полиции направили и Национальному агентству по предупреждению коррупции.
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Напомним, ранее сообщалось, что полиция в Тернопольской области проверяет билборды Анатолия Гриценко на соответствие правилам агитации.