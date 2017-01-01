Кличко передал столичным спасателям 6 современных пожарных спецавтомобилей

Мэр столицы Виталий Кличко передал столичным спасателям 6 специальных пожарных автомобилей, приобретенных при содействии власти Мюнхена. Мэрия города-побратима выделила 1 миллион евро. По ее поручению правительственная организация по Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) объявляла тендер и в немецкой компании была куплена эта техника, пишет пресс-служба.

“В рамках нашего сотрудничества с немецкой стороной сегодня столичные спасатели получают крайне необходимую технику и снаряжение, которое, без преувеличения, позволит спасать человеческие жизни. Работы у спасателей много. Техника у нас устарела, и мы постепенно обновляем ее парк. Но, такая объективно очень дорогая “, - отметил Кличко.

Немецкие машины не новые. Но, как отметили спасатели, - надежные, в прекрасном состоянии и технически переоснащены современным оборудованием. Это специальные авто для работы оперативных штабов, которые можно разворачивать в считанные минуты на месте чрезвычайной ситуации. Они оснащены специальными средствами для проведения различных спасательных операций. Есть даже специальные “локаторы“, которые позволяют искать людей под завалами.

Особую благодарность столичные спасатели выразили о спецавто, оснащенными высотными лестницами, которые могут подниматься на высоту 32 метра (таких передали 2 машины). Еще одна спецмашина - с рабочей трубкой. Такая техника предназначена для тушения высотных пожаров, а также для эвакуации людей. Еще два немецких авто - спецтехника для пожарных и спасательных команд. Также столичные спасатели получили оборудование, которое позволит минимизировать риски получения травм пожарными во время операций.