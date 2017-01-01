Полиция Сум раскрыла убийство 23-летней давности

Злоумышленник в 1996 году застрелил знакомого, чтобы не возвращать ему долг. Его поймали только сейчас.

Полиция поймала преступника, который убил знакомого из-за долга 23 года назад facebook.com/UA.National.Police

Читай также: На улице Техаса мужчина расстрелял бывшую жену и дочь

В Сумской области полиция раскрыла убийство, совершенное еще в 1996 году. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

“Еще в 1996 году в подъезде собственного дома выстрелом в грудь был убит местный житель. Прокуратурой Сум было возбуждено уголовное дело, но злоумышленника задержать не удалось“, - говорится в сообщении.

Читай также: В Винницкой области мужчина забил до смерти годовалого пасынка

Поиски продолжались до сих пор. Мужчину вычислили только сейчас и сообщили ему о подозрении в совершении преступления. Убийство, рассказывают правоохранители, произошло 3 марта 1996 года в Сумах около 21:00.

“В подъезде дома по улице Интернационалистов неизвестный выстрелом из охотничьего ружья нанес смертельные ранения сумчанину, который возвращался домой с работы“, - отмечает ведомство.

Читай также: На Донбассе нашли мертвыми двоих военных, один из них застрелен

Мужчина работал аппаратчиком на Северной ТЭЦ. “Поиски по “горячим следам“ результатов не дали. На протяжении многих лет полицейские не прекращали розыскных мероприятий“, - заверяет полиция.

Почти через 23 года злоумышленник был разоблачен. Им оказался 52-летний ранее неоднократно судимый знакомый убитого, рассказал начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута.

Читай также: Иностранца, который скрывался 20 лет, арестовали на Буковине

Оказалось, чтобы не возвращать одолженные деньги, злоумышленник, прихватив охотничье ружье, предварительно устроил засаду в подъезде дома, где жила жертва. И чуть тот появился на лестнице - выстрелил в него. Преступнику светит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове на съемной квартире нашли тело неизвестной женщины.