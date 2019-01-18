Среди повстанческого архива обнаружили также уникальный шарж на главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Вблизи города Рогатин Ивано-Франковской области трое местных жителей нашли в земле бидон с документами УПА, среди которых обнаружили, в частности, шарж на главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Об этом в пятницу, 18 января, сообщает пресс-служба Рогатинского горсовета.

Отмечается, что документы обнаружили случайно, в лесу между селами Руда и Воронов, куда трое молодых людей пошли погулять.

Материалы принял гендиректор Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого" Руслан Забила. По его словам, беглый обзор найденного позволяет утверждать, что материалы содержат данные о деятельности УПА на территории Львовской, Тернопольской областей и Закерзонья. Можно предположить, что они были переданы для главнокомандующего Романа Шухевича, который долгое время находился в окрестностях Рогатина.

Среди найденных документов обнаружен также уникальный шарж главнокомандующего, вероятно, выполненный чернилами. Есть также документы советского образца, трофеи, к примеру, плакат на чешском языке, отчеты, протоколы службы безопасности, финансовая отчетность и кассовая документация.

Роман Шухевич - украинский политический и государственный деятель, член галицкого краевого провода Организации украинских националистов. В 1946-47 годах в селе Княгиничи Рогатинского района действовал подпольный штаб командира УПА Шухевича.

Cмотрите фотогалерею: На Прикарпатье нашли бидон с документами УПА

Как сообщалось, в декабре 2018 года Рада предоставила воинам УПА статус ветеранов.

Напомним, идею признания ОУН-УПА участниками борьбы за государственную независимость Украины поддерживает почти половина украинцев (45%), в то же время противоположное мнение имеют 33%, затруднились ответить - 23%. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы Рейтинг в сентябре-октябре 2018 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet