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На Прикарпатье нашли бидон с документами УПА

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Среди повстанческого архива обнаружили также уникальный шарж на главнокомандующего УПА Романа Шухевича.
Среди документов обнаружили шарж на Романа Шухевича
Среди документов обнаружили шарж на Романа Шухевича
rohatyncity.if.ua

Вблизи города Рогатин Ивано-Франковской области трое местных жителей нашли в земле бидон с документами УПА, среди которых обнаружили, в частности, шарж на главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Об этом в пятницу, 18 января, сообщает пресс-служба Рогатинского горсовета.

Отмечается, что документы обнаружили случайно, в лесу между селами Руда и Воронов, куда трое молодых людей пошли погулять.

Материалы принял гендиректор Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого" Руслан Забила. По его словам, беглый обзор найденного позволяет утверждать, что материалы содержат данные о деятельности УПА на территории Львовской, Тернопольской областей и Закерзонья. Можно предположить, что они были переданы для главнокомандующего Романа Шухевича, который долгое время находился в окрестностях Рогатина.

Среди найденных документов обнаружен также уникальный шарж главнокомандующего, вероятно, выполненный чернилами. Есть также документы советского образца, трофеи, к примеру, плакат на чешском языке, отчеты, протоколы службы безопасности, финансовая отчетность и кассовая документация.

Роман Шухевич - украинский политический и государственный деятель, член галицкого краевого провода Организации украинских националистов. В 1946-47 годах в селе Княгиничи Рогатинского района действовал подпольный штаб командира УПА Шухевича.

 

 

Как сообщалось, в декабре 2018 года Рада предоставила воинам УПА статус ветеранов.

Напомним, идею признания ОУН-УПА участниками борьбы за государственную независимость Украины поддерживает почти половина украинцев (45%), в то же время противоположное мнение имеют 33%, затруднились ответить - 23%. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы Рейтинг в сентябре-октябре 2018 года.

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Теги: Шухевич, видео, фото, Ивано-Франковск, УПА, ОУН-УПА, Архив, Ивано-Франковская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
лесопильщик    18.01.2019, 19:11
Оценка:  +1
лесопильщик
Там в основном доклады шлюхевичу со списками убытых врачей, учителей и агрономов...поэтому находка сразу же была засекречена.
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