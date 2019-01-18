ЕС выделит €4,5 млрд на инфраструктуру - Кабмин

Еврокомиссия намерена инвестировать 13 миллиардов евро с целью развития транспортного сообщения в странах Восточного партнерства.

В индикативный план строительства трансъевропейской транспортной сети TEN-T включены 39 украинских инфраструктурных проектов, которые предусмотрены стратегией Drive Ukraine 2030. На эти проекты предусмотрено почти 4,5 млрд евро. Об этом в пятницу, 18 января, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает ЦТС.

Упомянутый план подготовлен ЕС и Всемирным банком с целью развития транспортного сообщения в странах Восточного партнерства.

По словам министра, реализация этих 39 проектов позволит значительно углубить инфраструктурную интеграцию Украины и в перспективе стать органической частью общеевропейской транспортной сети.

"Когда мы говорим, что имплементация Drive Ukraine стоит около 60 млрд долл, то уже в первый год ее реализации мы имеем минимум 50% финансирования из госбюджета и 10% финансирования со стороны наших европейских партнеров, международных финансовых организаций и за счет государственно- частного партнерства", - уточнил Омелян.

На этой неделе Еврокомиссия определилась с объемом инвестиций, необходимых для реализации проектов трансграничной транспортной сети в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине.

Они обойдутся примерно в 13 млрд евро и предусматривают строительство в целом 4,8 тыс километров автомобильных и железнодорожных магистралей, 6 портов и 11 логистических центров, а также аэропортов и пунктов пересечения границы.

К приоритетным инвестициям относятся как краткосрочные проекты, которые будут завершены к 2020 году, так и долгосрочные проекты, направленные на улучшение транспортных связей в рамках TEN-T до 2030 года.

Ранее в Кабмине заявили, что в 2019 году в Украине намерены отремонтировать и построить около четырех тысяч километров дорог. На это намерены выделить рекордные 56 млрд гривен.

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