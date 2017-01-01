Злоумышленник разбил окно в магазин и похитил 11 ноутбуков. Но ему не удалось далеко убежать.

В Днепре сотрудники полиции задержали мужчину, который ограбил магазин бытовой техники. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 18 января.

Отмечается, что ограбление произошло сегодня ночью. Злоумышленник разбил окно и похитил 11 ноутбуков. Полиция опубликовала видео инцидента, снятое на скрытую камеру.

"Мужчина успел собрать награбленое в сумку и попытался убежать. Его задержали недалеко от места преступления. Вором оказался 38-летний житель Днепропетровской области, ранее судимый за совершение аналогичных краж в регионе. У вора изъяли похищенную технику и орудия взлома – топор, маску и пистолет травматического действия", – говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по статье о краже (ч.3 ст.185 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Cмотрите фотогалерею: Ограбление магазина бытовой техники в Днепре попало на видео

Ранее в сети было опубликовано видео ограбления автозаправки КЛО в Киеве на улице Освободителей в Днепровском районе. На ролике видно, что грабители приехали на заправку ночью. Они зашли в помещение АЗС и напали на сотрудника.

Также полиция обнародовала видео ограбления ювелирного магазина в Бахмуте, во время которого был убит охранник и похищены драгоценности.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet