Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ограбление магазина бытовой техники в Днепре попало на видео

Комментариев: 0
Злоумышленник разбил окно в магазин и похитил 11 ноутбуков. Но ему не удалось далеко убежать.
Мужчина похитил 11 ноутбуков
Мужчина похитил 11 ноутбуков
Нацполиция Украины

В Днепре сотрудники полиции задержали мужчину, который ограбил магазин бытовой техники. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 18 января.

Отмечается, что ограбление произошло сегодня ночью. Злоумышленник разбил окно и похитил 11 ноутбуков. Полиция опубликовала видео инцидента, снятое на скрытую камеру.

"Мужчина успел собрать награбленое в сумку и попытался убежать. Его задержали недалеко от места преступления. Вором оказался 38-летний житель Днепропетровской области, ранее судимый за совершение аналогичных краж в регионе. У вора изъяли похищенную технику и орудия взлома – топор, маску и пистолет травматического действия", – говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по статье о краже (ч.3 ст.185 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Cмотрите фотогалерею: Ограбление магазина бытовой техники в Днепре попало на видео

Ранее в сети было опубликовано видео ограбления автозаправки КЛО в Киеве на улице Освободителей в Днепровском районе. На ролике видно, что грабители приехали на заправку ночью. Они зашли в помещение АЗС и напали на сотрудника.

Также полиция обнародовала видео ограбления ювелирного магазина в Бахмуте, во время которого был убит охранник и похищены драгоценности.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ограбление, воры, ноутбук, видео, фото, магазины, Днепр, полиция, воровство, бытовая техника, ноутбуки, магазин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь