Взрыв произошел во время вечернего богослужения в притворе Спасо-Преображенского кафедрального собора.

В Сумах в Спасо-Преображенском кафедральном соборе вечером в пятницу, 18 января, во время вечернего богослужения прогремел взрыв. Об этом пишет Данкор онлайн со ссылкой на Сумскую епархию УПЦ (МП).

Как сообщили прихожане, неизвестные бросили устройство, взорвавшееся в притворе храма. Никто не пострадал.

В 19:24 в полицию обратился служитель Спасо-Преображенского кафедрального собора и сообщил, что на входе в помещение неизвестные бросили шашку, которая и взорвалась.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы. Они выяснили, что предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенный зернами кукурузы. Помещение не повреждено, пострадавших нет. По данному факту в полиции открыли уголовное производство.

Cмотрите фотогалерею: В соборе в Сумах во время службы произошел взрыв

Напомним, 14 января в 16:17 стало известно о том, что горит здание по ул. Лаврская, 23. По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу. Вскоре сообщалось о локализации пожара в Лавре.

Суд 17 января избрал меру пресечения подозреваемому в поджоге Киево-Печерской Лавры.

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