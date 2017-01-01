Берлин не считает Северный поток-2 политическим проектом

Немецкая сторона настаивает на сохранении транзита газа через Украину и готова оказать содействие в этом вопросе, подчеркнул глава МИД Германии.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не считает проект газопровода Северный поток-2 политическим. Об этом он заявил в пятницу, 18 января, во время совместной пресс-конференции в Киеве с главой МИД Украины Павлом Климкиным, передает Интерфакс-Украина

"Мы не считаем (Северный поток-2 - ред.) политическим проектом. Это проект, в котором задействованы многие европейские предприятия, не только из Германии" - указал Маас.

При этом он подчеркнул, что транзит газа через Украину должен быть сохранен.

По словам немецкого министра, Германия готова оказать помощь Украине путем создания газового консорциума.

"У нас есть шесть фирм, которые сейчас объявили о своей готовности участвовать в консорциуме", - отметил Маас.

Он также добавил, что во время переговоров в Москве российская сторона заверила в продолжении транзита через Украину. Ранее Маас заявил, что уже ничто не помешает строительству газопровода Северный поток-2. Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что даже при полной загрузке двух Северных потоков и Турецкого потока останутся возможности для сохранения поставок российского газа в Европу через Украину.

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