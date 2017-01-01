ПЦУ осудила инцидент в храме МП в Сумах

Единая поместная церковь Украины призвала наказать виновных и напомнила о недопустимости актов насилия на почве межконфессиональных отношений.

Православная церковь Украины осудила инцидент в соборе УПЦ МП в городе Сумы, и потребовала наказать причастных к взрыву. Об этом пресс-служба ПЦУ сообщила вечером 18 января в Facebook.

Напомним, в Сумах во время пятничного вечернего богослужения в Преображенском соборе прогремел взрыв. По данным полиции, неизвестные бросили пиротехническое средство для игры в страйкбол, оснащенное зернами кукурузы, в притвор храма. Никто не пострадал.

"Выражаем категорическое осуждение этого преступления. Слава Богу, что нет пострадавших. <...> Надеемся, что правоохранители найдут и привлекут виновных в преступлении, совершенном сегодня в Сумах, к ответственности. А всем, кто стоит за этим преступлением, независимо от того, какими мотивами они руководствовались, напомним, что они совершили большой грех, ответственность за который ложится на них перед Богом", - подчеркнули в ПЦУ.

В пресс-службе украинской церкви напомнили, что предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний и другие ее официальные представители неоднократно указывали на недопустимость актов насилия на почве межконфессиональных отношений.

Епифаний исключил захват храмов УПЦ МП

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины.

Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Вселенский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года официально вручил предстоятелю ПЦУ подписанный Томос для Православной церкви Украины.

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