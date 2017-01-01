Аваков озвучил нарушения в предвыборной кампании

С начала президентской избирательной гонки в МВД и полицию поступило более 90 обращений от граждан и общественных организаций.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о нарушениях избирательного законодательства в ходе предвыборной кампании в Украине. Об этом глава МВД написал в Facebook.

"С начала избирательной кампании (31 декабря 2018 года) МВД и Нацполиция получили уже 91 обращение от общественных организаций и граждан о правонарушениях в ходе проведения предвыборной агитации" – отметил министр.

По результам рассмотрения обращений, в частности, были оформлены административные протоколы и открыты два уголовных дела по статье хулиганство.

Среди админнарушений: изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, в которой отсутствуют необходимые данные, нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы.

Аваков уточнил, что по состоянию на 23.00 18 января ЦИК Украины зарегистрировал десять кандидатов в президенты.

По его данным, нарушения зафиксированы в отдельных областях в пользу Сергея Каплина, Анатолия Гриценко, Евгения Мураева, Андрея Садового, Игоря Шевченко, Валентина Наливайченко.

Также Нацполиция проверяет возможные нарушениях избирательного процесса в пользу еще не зарегистрированных, но уже публично заявивших о своем участии кандидатов: Юрия Бойко, Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, Ильи Кивы, Александра Вилкула.

Министр выделил среди нарушений избирательного процесса размещение агитационных материалов на билбордах и раздачу печатной продукции, оплаченных не со счетов избирательного фонда зарегистрированного кандидата.

Он указал, что по состоянию на вечер 18 января ЦИК обладала информацией об открытии счетов избирательного фонда только двух кадидатов – Садового и Шевченко.

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Ранее Аваков заявил, что все кандидаты на пост президента Украины получат защиту.

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