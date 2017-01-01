Германия обеспокоена ситуацией в Азовском море

Свобода судоходства в Керченском проливе должна быть обеспечена на постоянной основе, отметил глава МИД ФРГ.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявил, что Россия должна обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе. Об этом он заявил 18 января на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы обеспокоены ситуацией в Азовском море. В Москве сегодня я сегодня еще раз поднимал этот вопрос с представителями России, в частности, в разговоре с (главой МИД РФ Сергеем) Лавровым. Я четко дал понять, чего мы ожидаем: Россия должна обеспечить надежный проход через Керченский пролив", - подчеркнул Маас.

Глава МИД Германии отметил, что "кризис, который был в декабре, в таком виде не должен больше повториться".

Напомним, во время визита в Москву Маас передал российской стороне документ с предложениями по Керченскому проливу.

Комментируя передачу предложения, глава МИД РФ заявил, что Россия не видит возможности для участия Украины в каких-либо форматах по данному вопросу.

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