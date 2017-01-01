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Германия обеспокоена ситуацией в Азовском море

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Свобода судоходства в Керченском проливе должна быть обеспечена на постоянной основе, отметил глава МИД ФРГ.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявил, что Россия должна обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе. Об этом он заявил 18 января на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы обеспокоены ситуацией в Азовском море. В Москве сегодня я сегодня еще раз поднимал этот вопрос с представителями России, в частности, в разговоре с (главой МИД РФ Сергеем) Лавровым. Я четко дал понять, чего мы ожидаем: Россия должна обеспечить надежный проход через Керченский пролив", - подчеркнул Маас.

Глава МИД Германии отметил, что "кризис, который был в декабре, в таком виде не должен больше повториться".

Напомним, во время визита в Москву Маас передал российской стороне документ с предложениями по Керченскому проливу.

Комментируя передачу предложения, глава МИД РФ заявил, что Россия не видит возможности для участия Украины в каких-либо форматах по данному вопросу.

Киев одобрил идею Берлина по Керченскому проливу

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Теги: Россия, Украина, Германия, Керченский пролив, Азовское море, ФРГ
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Источник: korrespondent.net

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