При пожаре на Запорожье погибли двое детей, мать покончила с жизнью

В результате пожара также погиб мужчина, еще один ребенок выжил и остался сиротой.

Местные жители не смогли самостоятельно потушить пожар и спасти людей zp.npu.gov.ua

В Селе Степном Запорожской области в результате пожара в частном доме погибли три человека, двое из которых дети, сообщает полиция региона.

"На месте происшествия после тушения пожара в доме обнаружены трупы мужчины 1989 года рождения и двух мальчиков 2009 и 2014 годов рождения", – говорится в сообщении.

В ходе проверки установлено, что в сгоревшем доме проживала женщина 1987 г.р., которая сама воспитывала троих детей. Старший ребенок - мальчик 2006 г.р. находился на улице и увидев пожар позвал на помощь людей и также сам пытался погасить огонь.

Однако, ликвидировать пожар до приезда спасателей людям не удалось.

Также в полиции сообщили, что мать, пребывая в состоянии душевного волнения, покончила жизнь самоубийством.

"Несовершеннолетний в настоящее время находится в отделении полиции, с ним общаются полицейские и работники ювенальной превенции. Решается вопрос о дальнейшем места пребывания ребенка", – подытожили в полиции.

Накануне во время пожара во Львовской области погибли два человека.

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