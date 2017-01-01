При пожаре на Запорожье погибли двое детей, мать покончила с жизнью
В Селе Степном Запорожской области в результате пожара в частном доме погибли три человека, двое из которых дети, сообщает полиция региона.
"На месте происшествия после тушения пожара в доме обнаружены трупы мужчины 1989 года рождения и двух мальчиков 2009 и 2014 годов рождения", – говорится в сообщении.
В ходе проверки установлено, что в сгоревшем доме проживала женщина 1987 г.р., которая сама воспитывала троих детей. Старший ребенок - мальчик 2006 г.р. находился на улице и увидев пожар позвал на помощь людей и также сам пытался погасить огонь.
Однако, ликвидировать пожар до приезда спасателей людям не удалось.
Также в полиции сообщили, что мать, пребывая в состоянии душевного волнения, покончила жизнь самоубийством.
"Несовершеннолетний в настоящее время находится в отделении полиции, с ним общаются полицейские и работники ювенальной превенции. Решается вопрос о дальнейшем места пребывания ребенка", – подытожили в полиции.
Накануне во время пожара во Львовской области погибли два человека.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet