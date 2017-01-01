В нападении на редакцию газеты во время пресс-конференции подозревают председателя областной организации Социалистической партии.

По делу о нападении на офис херсонской газеты Новый день задержан председатель областной организации Социалистической партии. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

"Сейчас проводится проверка причастности задержанного к силовому инциденту в пресс-клубе газеты Новый день, драке, применении травматического оружия и слезоточивого газа. Ему объявлено о подозрении в совершении противоправного деяния, предусмотренного ст.296 (хулиганство) УК и будет принято решение о мере пресечения", - написал Аваков.

Он напомнил, что глава Социалистической партии Илья Кива объявил о своем участии в президентских выборах. "Это недопустимый пример избирательной активности", - подчеркнул Аваков.

По его словам, с начала президентской избирательной гонки в МВД и полицию поступило более 90 обращений от граждан и общественных организаций о нарушениях избирательного законодательства.

Как сообщалось, во время пресс-конференции в редакции газеты неизвестные открыли огонь и применили слезоточивый газ. По данным СМИ, что участников стрельбы вывозили двумя полицейскими автобусами.

Cмотрите фотогалерею: Нападение на редакцию в Херсоне: задержан подозреваемый

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