Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нападение на редакцию в Херсоне: задержан подозреваемый

Комментариев: 0
В нападении на редакцию газеты во время пресс-конференции подозревают председателя областной организации Социалистической партии.
Полиция задержала причастных к нападению на редакцию газеты
Полиция задержала причастных к нападению на редакцию газеты
khersondaily.com

По делу о нападении на офис херсонской газеты Новый день задержан председатель областной организации Социалистической партии. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

"Сейчас проводится проверка причастности задержанного к силовому инциденту в пресс-клубе газеты Новый день, драке, применении травматического оружия и слезоточивого газа. Ему объявлено о подозрении в совершении противоправного деяния, предусмотренного ст.296 (хулиганство) УК и будет принято решение о мере пресечения", - написал Аваков.

Он напомнил, что глава Социалистической партии Илья Кива объявил о своем участии в президентских выборах. "Это недопустимый пример избирательной активности", - подчеркнул Аваков.

По его словам, с начала президентской избирательной гонки в МВД и полицию поступило более 90 обращений от граждан и общественных организаций о нарушениях избирательного законодательства.

Как сообщалось, во время пресс-конференции в редакции газеты неизвестные открыли огонь и применили слезоточивый газ. По данным СМИ, что участников стрельбы вывозили двумя полицейскими автобусами.

Cмотрите фотогалерею: Нападение на редакцию в Херсоне: задержан подозреваемый

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: СМИ, Херсон, стрельба, нападение, Аваков, газета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь