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В зоне ООС впервые за неделю не пострадали военные

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За прошедшие сутки на Донбассе снизилась интенсивность обстрелов. С начала текущих суток сохраняется "редим тишины".
Сутки на Донбассе прошли для военных без потерь и ранений
Сутки на Донбассе прошли для военных без потерь и ранений

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил утром в субботу, 19 января.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки Север противник обстрелял позиции наших войск из крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта хутор Вильный" – говорится в сводке.

Кроме того, обстрелам из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подвергся населенный пункт Гнутово, Красногоровка и Водяное, а обстрелам из минометов калибра 82 мм поселки Пески и Водяное.

Вследствие обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

В ответ на провокации противника военные применяли дежурные огневые средства.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – подытожили в штабе ООС.

Таким образом сутки на Донбассе прошли без потерь и ранений венных впервые за неделю. С 12 января в результате боевых действий один боец погиб и 19 были ранены.

 

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Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, режим тишины на Донбассе, АТО на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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