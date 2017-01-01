В Украине отмечают Крещение Господне

Во всех храмах на Крещение совершается праздничная Литургия, которая завершается большим освящением воды.

Христиане восточного обряда в субботу, 19 января, празднуют Крещение Господне.

Это третий и завершающий праздник рождественско-новогоднего цикла.

Богоявление - это триденствие. Его, как и на Рождество, начинает постная кутья в Сочельник; далее - день самого Крещения, или Иордан, и следующий день - Иоанна Крестителя.

На этот праздник вспоминается и прославляется Евангельское событие - крещение Иисуса Христа в реке Иордан святым Иоанном Крестителем. В Священном Писании сказано, что во время крещения Иисуса с неба в виде голубя сошел Святой Дух, и раздался голос Божий, поэтому праздник и называется Богоявлением.

Во всех храмах на Крещение совершается праздничная Литургия, которая завершается большим освящением воды. Обряд освящения воды возник еще с первых времен христианства по примеру Иисуса Христа, который освятил воды Иордана.

Считается, что вода, освященная 18 и 19 января, называется Богоявленской или Иорданской и имеет одинаковую силу и применение: ею освящают храмы и дома, дают пить тяжелобольным, хранят дома в течение года до следующего Крещения.

Одна из традиций этого праздника - крестный ход к крещенской проруби, которую называют Иордан, и массовое купание в ней.

С праздником Крещения украинцев поздравил президент Петр Порошенко.

"Сегодня большой праздник - Крещение Господне, Богоявление. Этот праздник очищения и обновления для каждого из нас. Поэтому мира Вам, здоровья, семейного уюта и согласия" – написал Порошенко в Facebook.

Как сообщалось, в этом году для празднования Крещения в Киеве обустроили 12 локаций. На каждой из них 19 января с 07:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты.

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