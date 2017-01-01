Вышли поиграть и не вернулись: В херсонской области пропали две 10-летних девочки
В Херсонской области в пгт Антоновка пропали две малолетние девочки. Об этом сообщает местное управление Нацполиции.
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В пятницу, 18 января, около 16:00 они вышли поиграть во двор и не вернулись.
В полиции настоятельно просят сообщить любую имеющуюся информацию о пропавших. Контактные телефоны: 50-50-33-421, 050-318-51-30, 050-88-42-676 или "102".
Платонова Дарья Ивановна, 2008 года рождения
Приметы: на вид 10 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы черные, прямые, длинные, нос маленький, глаза карие.
Была одета во вязанную шапку розового цвета, красное драповое пальто с розовыми вставками, зимние кожаные ботинки.
Глущук Анна Ивановна, 2009 года рождения
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Приметы: на вид 10 лет, рост 140-145 см, волосы русые до плеч.
Была одета в темно-вишневую болоневую куртку с капюшоном, длиной ниже пояса, спортивные штаны темно-серого цвета с черной полоской, вязаную шапку с балабоном бело-розового цвета, розовые зимние кожаные ботинки.
Ранее сообщалось, что школы Ровенской области закрывают на карантин.