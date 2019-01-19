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В Одессе водитель сбил мужчину, оттащил его на тротуар и уехал

Комментариев: 2
Потерпевшего 60-летнего мужчину госпитализировали, а полиция нашла и задержала нарушителя.

В Одессе на пересечении улиц Радостная и Генерала Петрова водитель автомобиля Toyota сбил пожилого мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу, сообщает 7 телеканал.

В результате наезда потерпевший потерял сознание. Водитель оттащил его на бордюр и, не оказав первой помощи, покинул место происшествия.

Сообщается, что потерпевшего 60-летнего мужчину госпитализировали, а полиция задержала нарушителя.

Ранее сообщалось, что в Одесской области водитель автомобиля ГАЗ-24 на скользком неосвещенном участке дороги сбил двух девочек 13 и 15 лет. Обе пострадавшие доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.
 
После наезда водитель скрылся, оставив на месте происшествия автомобиль. Позже родственники мужчины обнаружили его повешенным.
 

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Теги: автомобили, ДТП, Одесса, видео, пешеход
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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sharry-sharry    19.01.2019, 13:20
Оценка:  +5
sharry-sharry
Сбить и оставить умирать на холоде...,без комментариев....
Колишній-східняк    19.01.2019, 13:16
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Поступок конечно уродливый. Но справедливости ради отметим, что потерпевший явно не на пешеходном переходе на дороге оказался...
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