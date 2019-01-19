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ФСБ задержала украинца, пытавшегося попасть в Крым без документов

Комментариев: 2
Молодой человек был задержан ночью неподалеку от автомобильного пункта пропуска Джанкой.
Украинец пытался попасть в Крым без документов, утверждает ФСБ
Украинец пытался попасть в Крым без документов, утверждает ФСБ
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Пограничнная служба ФСБ России заявила о задержании гражданина Украины, который якобы пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ в субботу, 19 января.
 
 
Речь идет о гражданине Украины 1992 года рождения, при котором не было документов.
 
"Молодой человек был задержан пограничниками в темное время суток в стороне от многостороннего автомобильного пункта пропуска Джанкой, в нескольких сотнях метров от линии разграничения двух государств", - говорится в сообщении.
Гражданин Украины в настоящее время за нарушение правил прохода в пограничную зону, временного пребывания и передвижения в ней привлечен к административной ответственности.
 
Ранее в ФСБ сообщили о задержании на въезде в Крым гражданина Украины, который находился в российском федеральном розыске.
 
В конце декабря 2018 года сотрудники ФСБ РФ в Крыму заявили о задержании участника батальона имени Номана Челебиджихана.
 

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Теги: Россия, Крым, ФСБ, украинцы, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Rangol    19.01.2019, 14:55
Оценка:  -1
Rangol
Хоть тушкой, но лишь бы сбежать с нищей Украины в Россию
Ruspidor    19.01.2019, 14:29
Оценка:  +2
Ruspidor
Какого украинца, если у него не было документов? Русские фашисты определяют гражданство по лицу?
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