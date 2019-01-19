ФСБ задержала украинца, пытавшегося попасть в Крым без документов

Молодой человек был задержан ночью неподалеку от автомобильного пункта пропуска Джанкой.

Пограничнная служба ФСБ России заявила о задержании гражданина Украины, который якобы пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ в субботу, 19 января.

Речь идет о гражданине Украины 1992 года рождения, при котором не было документов. "Молодой человек был задержан пограничниками в темное время суток в стороне от многостороннего автомобильного пункта пропуска Джанкой, в нескольких сотнях метров от линии разграничения двух государств", - говорится в сообщении. Гражданин Украины в настоящее время за нарушение правил прохода в пограничную зону, временного пребывания и передвижения в ней привлечен к административной ответственности. Ранее в ФСБ сообщили о задержании на въезде в Крым гражданина Украины , который находился в российском федеральном розыске. В конце декабря 2018 года сотрудники ФСБ РФ в Крыму заявили о задержании участника батальона имени Номана Челебиджихана.

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