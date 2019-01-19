Омелян Коваль не дожил до 99-летия всего два месяца.

В 1942 году Коваль стал узником концлагеря Аушвиц facebook.com

Во Львове скончался один из лидеров ОУН (б) Омелян Коваль. Об этом сообщает Центр исследований освободительных движений.

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Узник концлагерей Аушвиц и Маутхаузен, Коваль не дожил до 99-летия всего два месяца..

Коваль родился в селе Рахиня Ивано-Франковской области. 1 июля 1941 року организовал провозглашение в городе Долина Акта восстановления Украинского государства, после чего его, вместе с другими ОУНовцами, арестовали спецслужбы. В 1942 году стал узником концлагеря Аушвиц, освобожден в 1945 году.

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После войны жил в Бельгии, где организовал Союз украинской молодежи в Бельгии, организовал несколько изданий для детей и молодежи. Позже стал председателем Совета общественных организаций Бельгии, членом Совета директоров Всемирного конгресса украинцев и одним из президентов Европейского конгресса украинцев.

Во времена независимости присоединился к партии Конгресс украинских националистов. В 1997 получил гражданство Украины, а в 2013 переехал во Львов.

Ранее сообщалось, что в Варшаве возле посольства Украины сожгли портреты Бандеры и Шухевича.