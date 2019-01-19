Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Львове скончался один из лидеров ОУН

Комментариев: 1
Омелян Коваль не дожил до 99-летия всего два месяца.
В 1942 году Коваль стал узником концлагеря Аушвиц
В 1942 году Коваль стал узником концлагеря Аушвиц
facebook.com

Во Львове скончался один из лидеров ОУН (б) Омелян Коваль. Об этом сообщает Центр исследований освободительных движений.

Читай также: На Прикарпатье нашли бидон с документами УПА

Узник концлагерей Аушвиц и Маутхаузен, Коваль не дожил до 99-летия всего два месяца..

Коваль родился в селе Рахиня Ивано-Франковской области. 1 июля 1941 року организовал провозглашение в городе Долина Акта восстановления Украинского государства, после чего его, вместе с другими ОУНовцами, арестовали спецслужбы. В 1942 году стал узником концлагеря Аушвиц, освобожден в 1945 году.

Читай также: Сына Шухевича увезли из Верховной Рады на “скорой“

После войны жил в Бельгии, где организовал Союз украинской молодежи в Бельгии, организовал несколько изданий для детей и молодежи. Позже стал председателем Совета общественных организаций Бельгии, членом Совета директоров Всемирного конгресса украинцев и одним из президентов Европейского конгресса украинцев.

Во времена независимости присоединился к партии Конгресс украинских националистов. В 1997 получил гражданство Украины, а в 2013 переехал во Львов.

Ранее сообщалось, что в Варшаве возле посольства Украины сожгли портреты Бандеры и Шухевича.

Поделись:
Теги: ОУН, Коваль, история
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    19.01.2019, 16:57
Оценка:  0
Boxerogos
Этот нацик-нарколыга показывает следы от внутривенных иньекций герычем и коксом?Очень интересно!!!
farfalle    19.01.2019, 16:18
Оценка:  +1
farfalle
А фашистов он много убил, этот борец? За что в концлагерь посадили - ясно, слишком много на себя взял.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь