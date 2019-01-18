Зеленский прокомментировал журналистское расследование о его бизнесе в РФ

Кандидат в президенты Владимир Зеленский прокомментировал недавнее громкое журналистское расследование программы "Схемы".

Кандидат в президенты Владимир Зеленский прокомментировал недавнее громкое журналистское расследование программы "Схемы", в котором заявлялось, что у шоумена все еще есть бизнес в РФ.

Свое заявление Зеленский разместил в Instagram:

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"Ни я, ни "Студия Квартал-95", никто из нашего коллектива, мы не работаем в России после того, что Россия сделала с Украиной. Мы туда не ездим, я там не выступаю. Более того, на меня там открыто уголовное дело в силу того, что я и "Кватрал-95" помогали нашей армии финансово", - говорится в сообщении.

Также шоумен объяснил наличие компаний в России, связанных с учредителями "Квартал-95":

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"Мы торгуем с 21 страной за границей, со всеми странами СНГ. Мы торгуем интеллектуальными правами, нашими форматами, идеями, сценариями, и деньги эти, и деньги от роялти, от продажи прав, поступают на различные западные компании. Оттуда эти деньги возвращаются в Украину. И тут мы их тратим на наших сотрудников, на наш контент. Мы работаем только в нашей стране и будем работать только в Украине".

Высказался Зеленский и о своей резкой реакции на просьбу о интервью в программе "Схемы":

"На меня резко выскочили - я резко отреагировал. Ребята, в следующий раз не прячьтесь, приходите, я отвечу на все вопросы. Извиняюсь, на всякий случай".

Ранее сообщалось, что Тарута собрался в президенты с "четкой стратегией мира".