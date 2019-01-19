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В Киевской области сошел с рельсов товарняк: задерживаются восемь поездов

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Из-за аварии наблюдаются сбои в графике движения пассажирских поездов.
Авария произошла в Киевской области
Авария произошла в Киевской области
Спутник

В Киевской области с рельсов сошел товарный поезд. Об этом в субботу, 19 января, сообщает Левый берег.

Инцидент произошел возле станции Кожанка (участок Фастов-Козятин). Из-за схода грузового поезда задерживаются восемь пассажирских поездов.

Среди них:

- №715 Киев - Перемышль;

- №138 Лисичанск - Хмельницкий;

- №121 Николаев - Ровно;

- №111 Харьков - Львов;

- №70 Мариуполь - Львов;

- №55 Москва - Хмельницкий;

- №23 Москва - Одесса;

- №779 Сумы - Винница.

Ранее в Днепропетровской области сошли с рельсов пять вагонов, нагруженных листовым металлом.

Также сообщалось, что во Львовской области сошел с рельсов товарный поезд.

 

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Теги: Поезд, Киевская область, поезда, рельсы
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Источник: korrespondent.net

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