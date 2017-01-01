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На Закарпатье без газа остались 16 сел

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На Закарпатье произошла разгерметизация газопровода - без газа села в Ужгородском и Береговском районах.
В Закарпатской области произошла разгерметизация газопровода
В Закарпатской области произошла разгерметизация газопровода
Reuters (архівне фото)

Шестнадцать сел в Ужгородском и Береговском районах Закарпатской области остались без газоснабжения. Об этом в субботу, 19 января, сообщили в пресс-службе главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

Отмечается, что около 11:00 в районе села Красное, что на Закарпатье, произошла утечка газа из газопровода среднего давления. Автоматика сразу остановила газоснабжение на участке трубы от Чопа до Берегово.

Без газа остались более 4000 абонентов в селах Красное, Тисауйфолу, Тисаашвань, Тисаактелек, Саловка, Петровка, Демичев, Тисаактелек, Б. Добронь, Бакош, Свобода, Батево, Даниловка, Есень, Бадов.

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Теги: газ, Закарпатье, село, газопровод, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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