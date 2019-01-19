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Пропавших на Херсонщине 10-летних девочек нашли - известна причина пропажи

Комментариев: 1
По словам девочек-беглецов, они вечером гуляли по Антоновке, якобы заблудились и вышли на неизвестную дорогу.
С девочками все хорошо, противоправные действия против них не совершались
С девочками все хорошо, противоправные действия против них не совершались
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Полиция Херсонской области сообщает, что пропавшие в пятницу десятилетние девочки из пгт Антоновка найдены невредимыми.

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“Сегодня житель одного из сел Белозерского района увидел двоих незнакомых девочек в местном магазине. Он напоил их чаем и вызвал полицию. По словам девочек-беглецов, они вечером гуляли по Антоновке, якобы заблудились и вышли на неизвестную дорогу. Пройдя ночью около 10 километров, они добрались до соседнего села, замерзли и зашли погреться в магазин. С девочками все хорошо, противоправные действия против них не совершались“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в США малыш в автокресле на ходу выпал из машины.

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Теги: пропажа детей, Херсон, дети
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Комментариев (1)
Аделька    19.01.2019, 17:56
Оценка:  +1
Аделька
Где они всю ночь провели? Магазин вряд ли круглосуточный.И одежда явно не для зимней ночи.Что то привирает кто то.
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