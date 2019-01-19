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АП с вертепом посетили студенты из Полтавы

Комментариев: 2
Глава государства встретился со студентами полтавского отделения Украинской академии лидерства.
Администрацию президента посетили студенты с вертепом
Администрацию президента посетили студенты с вертепом
president.gov.ua

Президент Петр Порошенко встретился со студентами полтавского отделения Украинской академии лидерства, которые посетили Администрации президента Украины и выступили с вертепом. Об этом в субботу, 19 января, сообщает пресс-служба Администрации президента на официальном сайте.

Руководитель Украинской академии лидерства Роман Тычкивский рассказал, что студенты полтавского отделения УАЛ начали свой рождественский марафон с колядок и щедривок 12 января в Харькове.

"На следующий день, 13 января, мы поехали на восток, в частности в Сартану, Мариуполь, Волноваху, Авдеевку, Северодонецк, Мангуш, Славянск, где также выступали на улицах городов, площадях, в детских садах, школах, воинских частях", - рассказал Тычкивский.

По его словам, сегодня рождественский марафон завершается.

"Спасибо, что пришли к нам. Рождество, Василия, Крещение - это время, которое наш народ связывает с надеждой на перемены к лучшему", - сказал Порошенко.

Глава государства выразил убеждение, что Украинская академия лидерства является залогом перемен к лучшему: "Ибо вы, ваши желания, ваши мечты, ваши шаги для того, чтобы что-то менять, являются локомотивом изменений в государстве".

Президент добавил, что очень символично, что в УАЛ с ее современной, европейской формой развития, бережно хранят украинские традиции.

 

 

Напомним, в прошлом году в Луцке молодые люди украли дрова из вертепа у главной елки города.

Порошенко поздравил украинцев с Рождеством

 

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Теги: студенты, фото, Полтава, Порошенко, Администрация Президента, вертеп, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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    19.01.2019, 19:40
Оценка:  -1
КАК МИЛО !!!
ЧМОКИ , ЧМОКИ !!!
ЩЕНЯ ВМЭРЛА !!!
СМЕРТЬ Т.ВОРОГАМ !!!
Ruspidor    19.01.2019, 19:34
Оценка:  +1
Ruspidor
Прох - президент Вселенной!
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