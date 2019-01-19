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ПЦУ готова к реформам - Епифаний

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Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний считает, что путь реформирования будет нелегким, но церкви необходимо его пройти.
Епифаний заявил, что ПЦУ готова к пути реформ
Епифаний заявил, что ПЦУ готова к пути реформ
rbc.ua

Православная церковь Украины готова к проведению реформ. Об этом в субботу, 19 января, в эфире телеканала Прямий заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

По его словам, путь реформирования будет нелегким.

"Реформы - это всегда сложный и болезненный вопрос. Мы готовы к постепенному внедрению реформ, но мы видим, даже на примере государства, как сложно воплощать реформы в жизнь. В течение даже этих пяти лет много говорят о реформах, но когда реформа касается непосредственно того или иного, начинаются определенные нарекания. И мы должны пройти этот путь реформирования, но постепенно, мудро, трезво, без каких-либо нареканий или споров", - сказал митрополит.

По словам предстоятеля ПЦУ, людям необходимо объяснять необходимость той или иной реформы.

"Конечно, единая церковь будет уделять много внимания тому, чтобы молодежь стремилась к церкви, ходила в храмы, посещала службы. Поэтому уже после того, как сформируем соответствующие органы, мы создадим соответствующее синодальное управление по делам молодежи", - добавил Епифаний. 

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он получил новый титул - митрополит Киевский и всея Украины.

Церемония интронизации предстоятеля Православной церкви Украины Епифания состоится 3 февраля в Софийском соборе в Киеве. 

 

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Теги: церковь, православная церковь, митрополит Епифаний, ПЦУ, Православная церковь Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
    19.01.2019, 20:08
Оценка:  0
ВЛАДИМИР ПУТИН НА ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ХРИСТОВА ОКУНУЛСЯ В ПРОРУБЬ ...
А СКОЛЬКО СЕГОДНЯ ВЫПИЛ НАСТОЯЩИЙ ЭУРОПЭИЦЬ ПЭТЯ ? )))))
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