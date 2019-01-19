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В Днепре напали на адвоката

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На бульваре Славы двое неизвестных напали на мужчину, когда он подходил к дому.
На место происшествия вызвали полицию
На место происшествия вызвали полицию
mk.npu.gov.ua

В Днепре в одном из дворов на бульваре Славы двое неизвестных напали на мужчину и ранили его ножом. Об этом в субботу, 19 января, пишет Информатор.

Инцидент произошел 18 января. На мужчину напали, когда он подходил к дому. Свидетели происшествия вызвали на место скорую и полицию.

Обследовав территорию, полицейские нашли переносную рацию, которая, по словам мужчины, была у одного из злоумышленников.

Медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего госпитализировали.

По неподтвержденной информации, пострадавший является адвокатом. Кроме того, очевидцы рассказывали о машине, которую видели незадолго до инцидента.

Открыто уголовное производство.

Ранее в Ирпене Киевской области произошло покушение на застройщика.

Трое неизвестных напали на журналиста в Киеве

 

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Теги: Днепр, адвокат, нападение, ранение, нож, госпитализация
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Источник: korrespondent.net

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