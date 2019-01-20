В ПЦУ перешли общины в районном центре Андрушевка, а также в двух селах - Кишин и Павловка.

Прихожане подписываются за переход в ПЦУ Житомирская ОГА

В Житомирской области сразу три религиозные общины приняли решение перейти из Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Православную церковь Украины. Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации в субботу, 19 января.

"На праздник Крещения сразу три общины Житомирщины перешли с МП в Православной церкви Украины! Приветствую Андрушевку, село Кишин Олевского района и село Павловка Пулинского района! Люди за единую церковь. Два священники также приняли решение служить Богу в украинской церкви. Хорошая весть в красивый праздник. Слава Богу! Слава Украине!", – цитирует пресс-служба слова главы Житомирской ОГА Игоря Гундича.

Председатель Олевской РГА Дмитрий Лазаренко рассказал, что в праздник Крещения около 200 жителей села Кишин, прихожане Свято-Троицкой церкви, провели собрание религиозной общины.

"Во время собрания жители приняли решение о переходе из церкви Московского патриархата в единую Православную церковь Украины. Решение общины поддержал и настоятель храма отец Борис, вместе с жителями присоединяется к ПЦУ. Сейчас идет процесс оформления протокола", – рассказал Лазаренко.

После освящения воды часть религиозной общины Трехсвятительской церкви вместе с настоятелем также решили присоединиться к ПЦУ.

"После освящения воды в городе Андрушевка жители провели собрание общины и вместе с настоятелем отцом Иоанном перейти к единой ПЦУ. Сейчас под этим решением подписались уже 56 человек. Уже с понедельника религиозная община направит заявление о переходе из церкви Московского патриархата в единую Православную церковь Украины", – отметила председатель Андрушевской РГА Екатерина Курсон.

Cмотрите фотогалерею: В Житомирской области три общины перешли в ПЦУ

Ранее в Одесской области первый приход УПЦ МП перешел в ПЦУ. Такое решение приняли Свято-Димитриевского храма в селе Пужайково.

Также в Николаевской области в ПЦУ перешел приход УПЦ МП в селе Тимирязевка. Настоятелем новой общины ПЦУ будет отец Андрей Борсук.

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