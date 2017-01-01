В Харькове гражданин Ирака до смерти забил пенсионера

Потерпевшего доставили в больницу с тяжелыми повреждениями, но врачи не смогли спасти мужчину.

В Харькове правоохранители задержали гражданина Ирака, который в состоянии алкогольного опьянения до смерти забил 83-летнего соседа. Об этом сообщило региональное управление Нацполиции в субботу, 19 января.

Установлено, что 48-летний граждан Ирака в коридоре коммунальной квартиры в ходе ссоры со своим соседом на почве личных неприязненных отношений избил потерпевшего ногами и руками в область туловища и лица.

Потерпевшего доставили в больницу с тяжелыми повреждениями. Мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Иностранцу сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье о нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения (ч.2 ст.121 УК Украины). Также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в Сумской области пьяный уголовник зарубил трех человек топором, после чего уснул рядом с телами жертв.

Также сообщалось, что в Одесской области мужчина задушил жену и дочь, после чего покончил с собой.

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