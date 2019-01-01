Итоги 19.01: Купания на Крещение и отсутствие интернета

Украинцы отметили Крещение купаясь в проруби, а практически по всей Украине перестал работать Укртелеком.

В Киеве на Крещение искупались несколько тысяч людей facebook.com

Укртелеком-интернет не работал почти по всей Украине

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Укртелеком объяснил, что из-за аномального увеличения трафика на серверах, произошел сбой в доступе к сети интернет. На данный момент специалисты компании продолжают работать над устранением проблемы и сообщают, что уже частично восстановили доступ для абонентов.

Королева Британии нарушила ПДД

Королева Великобритании Елизавета II нарушила правила движения, ездив на своем Range Rover без пристегнутого ремня. Иммунитет Елизаветы не предусматривает штраф, но королева ехала без ремня почти милю в деревне Сандригем в Норфолке.

В Украине отметили Крещение

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Один из главных православных праздников прошел 19 января, где только в Киеве было обустроено 12 мест для купания в проруби. Купания в Днепре начались с самого утра.

Около 12 часов дня воды Днепра окрестили, а литургия и освящение воды Днепра предстоятелем УПЦ Митрополитом Онуфрием было проведено в Оболонском районе возле Свято-Покровского собора, после этого началось омовение киевлян в крещенской купели, на которое собралось несколько тысяч людей.

Эсминец США был направлен в Черное море

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Американский ракетный эсминец Donald Cook (DDG 75) был замечен в проливе Дарданеллы. Он направлялся в Черное море на миссию по операции по обеспечению безопасности на море и укреплению морской стабильности в Черноморском регионе.

Закон о буллинге вступил в силу

Начиная с 19 января закон о противодействии буллингу (травли) в школе вступил в силу и теперь за него будут штрафовать на сумму от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов или общественными работами на срок от 20 до 40 часов.

За групповой буллинг или повторный в течение года после наложения админвзыскания – это влечет за собой наложение штрафа от 100 до 200 таких минимумов или общественные работы на срок от 40 до 60 часов.

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Очередная акция протеста: французские "желтые жилеты" в 10 раз вышли на улицы

С начала протестов, вчерашняя акция "желтых жилетов" во Франции стала 10 по счету. На улицы городов Франции вышло около 84 тысяч человек. В Париже были задержаны 20 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине подняли цену на телефонную связь. Повышение цены на связь планируется в два этапа - с ноября 2018 года и с начала 2019 года.