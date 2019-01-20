Под Киевом столкнулись два грузовика, есть жертвы

Водитель одного из автомобилей не справился с управлением и въехал в отбойник. Сзади его догнал второй грузовик.

В ночь на воскреснье в Киевской области произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Один из водителей погиб, сообщает Информатор 20 января.

Отмечается, что авария произошла на трассе Киев-Одесса возле поворота на поселок Чабаны.

"По предварительной информации, водитель одного из автомобилей не справился с управлением и въехал в отбойник. Сзади его догнал второй грузовик, водителя которого от удара буквально впечатало в сидение лобовым стеклом. От полученных травм он умер. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать факт смерти", – говорится в сообщении.

Предполагаемый виновник аварии отделался испугом и царапинами, а его транспортное средство отправили на штрафстоянку.

Также сообщается, что, скорее всего, грузовая машина марки Mercedes, за рулем которой находился погибший, перевозила продукты питания. На ее лобовом стекле находился логотип Novus. Автомобиль направлялся в Киев. А зарегистрирован он в Броварах.

На месте работали патрульные, скорая и следственно-оперативная группа. Связаться с владельцем автомобиля, водителем которого был погибший, пока не удалось.

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Ранее сообщалось, что в Чехии в аварии погиб гражданин Украины Василий Пукман. Об этом сообщил участковый полицейский Ужгородского отдела полиции Иван Белецкий.

Также сообщалось, что в Харькове произошло крупная авария с участием шести автомобилей.

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