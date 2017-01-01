Ожидается похолодание: Прогноз погоды после Крещения

С 21 января в восточных областях Украины ожидают снег, в южных снег с дождем, а остальной территории Украины без осадков.

Синоптики обещают ощутимое похолодание и серьезные морозы, передает Украинский гидрометеорологический центр.

Воскресенье, 20 января

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Сильный снег ожидается на западе (кроме Волынской и Ровенской областей), в центре и на севере Украины. В Одесской и Николаевской области пройдут снег с дождем.

С северо-востока ожидается похолодание: на севере Украины днем будет от -6 до -3 градусов, в восточных от -6 до -2 градусов, в центральных областях от -5 до -2 градусов, в западных от -4 до -1, и на юге от +1 до +5 градусов.

По народному прогнозу погоды в этот день отмечается Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Если в этот день стояла ясная и холодная погода, то лето ожидалось засушливое, а пасмурная и снежная погода намекала на обильный урожай.

Погода на 20 января meteo.gov.ua

Понедельник, 21 января

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Снег ожидается в восточных областях, в южных снег с дождем, а на всей остальной территории Украины осадков не предвидится.

Температура в западных областях опустится днем от -4 до 0 градусов, на севере и в центре от -5 до -2 градусов, на востоке от -4 до +1 градуса, и в южных регионах от 0 до +8.

По народному прогнозу погоды в этот день отмечается Емилиана, исповедника. Раньше метели и бураны в этот день были обычным явлением. Следили в этот день в основном за ветром: если на Емельяна подует с юга — лето будет грозным, а если день выдастся ясным, то следует ожидать засушливого лета.

Погода на 21 января meteo.gov.ua

Вторник, 22 января

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Во вторник в Украине осадков не ожидается на всей территории Украины, а температура днем в западных областях опустится от -7 градусов до 0, в северных и восточных областях от -10 до -7 градусов, в центре от -8 до -6 градусов и на юге от -5 до +1 градуса.

В народе почитается память святого Полиевкта. В народе про этот период января говорили так: “Растет день в январе — растет и холод“, что указывало на приближение месяца февраля, который считался самым холодным месяцем зимы.

Погода на 22 января meteo.gov.ua

Среда, 23 января

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На всей территории Украины, кроме западных областей, пройдет снег. На западе температура составит от -7 градусов до 0, в северных и восточных областях от -10 до -7 градусов, в центре от -8 до -6 градусов, на юге от -1 до +5 градусов.

В народе отмечается память святителя Григория, епископа Нисского. Если в этот день будет иней на деревьях и стогах, то лето будет мокрое и холодное. Если ветер дует с юга — лето будет грозное. Если в этот день наблюдали иней, то верили, что 15—16 июля будет дождь.

Погода на 23 января meteo.gov.ua

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