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Ожидается похолодание: Прогноз погоды после Крещения

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С 21 января в восточных областях Украины ожидают снег, в южных снег с дождем, а остальной территории Украины без осадков.
После Крещения ожидается ухудшение погоды
После Крещения ожидается ухудшение погоды
depositphotos.com

Синоптики обещают ощутимое похолодание и серьезные морозы, передает Украинский гидрометеорологический центр.

Воскресенье, 20 января

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Сильный снег ожидается на западе (кроме Волынской и Ровенской областей), в центре и на севере Украины. В Одесской и Николаевской области пройдут снег с дождем.

С северо-востока ожидается похолодание: на севере Украины днем будет от -6 до -3 градусов, в восточных от -6 до -2 градусов, в центральных областях от -5 до -2 градусов, в западных от -4 до -1, и на юге от +1 до +5 градусов.

По народному прогнозу погоды в этот день отмечается Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Если в этот день стояла ясная и холодная погода, то лето ожидалось засушливое, а пасмурная и снежная погода намекала на обильный урожай.

Погода на 20 января
Погода на 20 января
meteo.gov.ua

Понедельник, 21 января

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Снег ожидается в восточных областях, в южных снег с дождем, а на всей остальной территории Украины осадков не предвидится.

Температура в западных областях опустится днем от -4 до 0 градусов, на севере и в центре от -5 до -2 градусов, на востоке от -4 до +1 градуса, и в южных регионах от 0 до +8.

По народному прогнозу погоды в этот день отмечается Емилиана, исповедника. Раньше метели и бураны в этот день были обычным явлением. Следили в этот день в основном за ветром: если на Емельяна подует с юга — лето будет грозным, а если день выдастся ясным, то следует ожидать засушливого лета.

Погода на 21 января
Погода на 21 января
meteo.gov.ua

Вторник, 22 января

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Во вторник в Украине осадков не ожидается на всей территории Украины, а температура днем в западных областях опустится от -7 градусов до 0, в северных и восточных областях от -10 до -7 градусов, в центре от -8 до -6 градусов и на юге от -5 до +1 градуса.

В народе почитается память святого Полиевкта. В народе про этот период января говорили так: “Растет день в январе — растет и холод“, что указывало на приближение месяца февраля, который считался самым холодным месяцем зимы.

Погода на 22 января
Погода на 22 января
meteo.gov.ua

Среда, 23 января

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На всей территории Украины, кроме западных областей, пройдет снег. На западе температура составит от -7 градусов до 0, в северных и восточных областях от -10 до -7 градусов, в центре от -8 до -6 градусов, на юге от -1 до +5 градусов.

В народе отмечается память святителя Григория, епископа Нисского.  Если в этот день будет иней на деревьях и стогах, то лето будет мокрое и холодное. Если ветер дует с юга — лето будет грозное. Если в этот день наблюдали иней, то верили, что 15—16 июля будет дождь.

Погода на 23 января
Погода на 23 января
meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что Супрун рассказала, как не замерзнуть холодной зимой. Признаки переохлаждения - дрожание, вялость, истощение, сонливость, нарушение речи и способности мыслить.

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Теги: погода в украине, погода после крещения, погода на ненедлю, прогноз погоды, народные приметы
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