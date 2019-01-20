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Украина восстановит Донецкий аэропорт – Порошенко

Комментариев: 24
В Киеве прошла церемония, посвященная памяти погибших военнослужащих во время обороны Донецкого аэропорта.
Петр Порошенко выступает на церемонии в Киеве
Петр Порошенко выступает на церемонии в Киеве
Прес-служба президента України

Украина освободит Донбасс и сможет восстановить Донецкий аэропорт, который обороняли украинские воины, не жалея своих жизней. Об этом сказал в воскресенье, 20 января, президент Петр Порошенко на церемонии в Киеве, посвященной памяти погибших военнослужащих во время обороны Донецкого аэропорта, сообщает пресс-служба главы государства.

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"Защитники Донецкого аэропорта заложили основу для нашей победы, и она придет. И, дай бог, чтобы в один уже мирный день на мирном и освобожденном Донбассе все мы с вами собрались на взлетной полосе Донецкого аэропорта, около его терминалов, около знаменитой вышки, чтобы мы стали там и просто помолчали, просто постояли, вслушиваясь в отголоски жестоких боев, и чтобы хотя бы на секунду представили и пропустили через себя то, через что прошли наши воины-киборги", – сказал Порошенко.

По его словам, Украина никогда не забудет героический подвиг "киборгов".

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"Вечная память защитникам Донецкого аэропорта. Никогда не забудем и не простим врагу, и не изменим тому, во что верим и за что боремся. Отстроим аэропорт Донецка, и на его высокой диспетчерской вышке всегда будет развиваться украинский флаг, который киборги поднимали снова и снова под пулями и снарядами", – отметил президент.

В мероприятии также приняли участие министр обороны Степан Полторак, руководство Генштаба ВСУ, родственники погибших защитников аэропорта, военнослужащие Киевского гарнизона, курсанты и лицеисты военных учебных заведений столицы.

Ранее сообщалось, что Порошенко создал военно-гражданскую администрацию в Счастье. Президент создал еще одну военно-гражданскую администрацию на Донбассе.

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Теги: президент, Донецк, фото, донбасс, Порошенко, киборги, Петр Порошенко, Аэропорт Донецка, новости Донбасса
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Комментариев (24)
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    20.01.2019, 12:44
Оценка:  +1
КЫБОРГЫ НЭ ВМЫРАЮТЬ ИЗ НЫХ ДЭЛАЮТЬ ПЫЛЕСОСИ !!!
    20.01.2019, 12:43
Оценка:  +2
А КОГДА ЭТО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ПРОИЗОЙДЕТ ?
ПОСЛЕ ПАРАДА В СЕВАСТОПОЛЕ ИЛИ ДО ТОГО ?
Letohradek    20.01.2019, 12:45
Оценка:  -2
Letohradek
Сразу же, когда расия попросит прислать жратвы из Америки ))
Мыкола    20.01.2019, 12:41
Оценка:  +1
Мыкола
Один уже обещал провести военный парад в Севастополе... А этот обещал закончить войну за две недели. ..
BabaYul    20.01.2019, 12:36
Оценка:  -1
BabaYul
Когда? Запиши, 25-го...
мидори    20.01.2019, 12:32
Оценка:  0
мидори
надеюсь к тому моменту мы будем вспоминать лживого пороха как страшный сон
Ruspidor    20.01.2019, 12:37
Оценка:  0
Ruspidor
Вы, на рассии, будите помнить его вечно!
Letohradek    20.01.2019, 12:37
Оценка:  0
Letohradek
Твой президент тоже на это надеется )) Но обломаетесь оба )) Украинцы снова выберут Петра Алексеевича 31 Марта.
tinkerrr    20.01.2019, 12:42
Оценка:  -1
tinkerrr
Мазохизм?
Letohradek    20.01.2019, 12:43
Оценка:  -2
Letohradek
Здравый смысл!
BROKER666    20.01.2019, 12:29
Оценка:  -1
BROKER666
"Вечная память защитникам Донецкого аэропорта" - поддерживаю
Ruspidor    20.01.2019, 12:37
Оценка:  0
Ruspidor
Память - вечная, восстанавливают пукай за свой счет!
tinkerrr    20.01.2019, 12:37
Оценка:  -4
tinkerrr
Причем это заявление поддерживают обе стороны конфликта.
Ruspidor    20.01.2019, 12:49
Оценка:  -1
Ruspidor
Ну русские рабы потому, что срали кровавым паносом при встрече с Киборгами!
Ruspidor    20.01.2019, 12:12
Оценка:  0
Ruspidor
Я не согласен никому ничего восстанавливать. Они хотели руццкый мир, они его получили, аэропорт им ни к чему. Я хочу чтобы мои налоги шли на дороги там, где я живу, а не удовлетворение русских мразей!
tinkerrr    20.01.2019, 12:15
Оценка:  -3
tinkerrr
И с чего это вдруг донетчане на ровном месте кинулись свой аэропорт разрушать
Ruspidor    20.01.2019, 12:19
Оценка:  -1
Ruspidor
Согласен. Дончан там не было. Это были русские солдаты. Тогда пускай рф выплачивает репарации!
Letohradek    20.01.2019, 12:19
Оценка:  -3
Letohradek
А заводы и шахты резать на металлолом, с чего вдруг?
Ruspidor    20.01.2019, 12:18
Оценка:  -1
Ruspidor
Если только исключительно средствами Донецкой области, то пускай себе строят. Но опыт показал, что она все годы была настолько глубоко дотационной, что за свой счет они даже сартиров во дворах у себя не осилят...
tinkerrr    20.01.2019, 12:20
Оценка:  -4
tinkerrr
Что за наивность делить шкуру не убитого медведя))
tinkerrr    20.01.2019, 11:59
Оценка:  -5
tinkerrr
Комиксы - как это по-американски, от этого веет свободою
Letohradek    20.01.2019, 12:01
Оценка:  -2
Letohradek
А от тебя трупным запахом!
tinkerrr    20.01.2019, 12:11
Оценка:  -1
tinkerrr
А от вас элементарной глупостью
ВладОплот    20.01.2019, 12:27
Оценка:  -4
ВладОплот
да, потенциальный 200й
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